Barcelona sa osamostatnila na čele, Valverde: Sú veci na zlepšovanie

Na snímke tréner Bracelony Ernesto Valverde. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. septembra (TASR) – Odlišné výsledky zaznamenali počas uplynulého víkendu dvaja najvážnejší kandidáti na titul v najvyššej španielskej futbalovej súťaži. Úradujúci majster FC Barcelona v rámci 4. kola La Ligy zvíťazil 2:1 na pôde Realu Sociedad San Sebastian a s dvanástimi bodmi sa osamostatnil na čele tabuľky. Hráči konkurenčného Realu Madrid nezvládli "baskickú misiu" k spokojnosti a po remíze 1:1 s Athleticom Bilbao si pripísali prvú stratu bodov v tejto sezóne. S desiatimi bodmi im patrí v tabuľke priebežne druhá priečka, v prípade pondelkového víťazstva nad Gironou sa na nich mohla dotiahnuť Celta Vigo.Barcelona to pritom na baskickej pôde nemala vôbec jednoduché. Už v 12. minúte išli domáci po štandardnej situácii do vedenia, keď odrazenú loptu poslal do bránky Aritz Elustondo. Hráči Barcelony boli priebehom hry zaskočení a prvú strelu medzi žrde vyslali v 36. minúte. Real Sociedad následne nepremenil niekoľko sľubných šancí, za čo po zmene strán pykal. Obrat hostí v rýchlom slede zariadili Luis Suarez a Ousmane Dembele.povedal Suarez na stránke marca.com.Barcelonský tréner Ernesto Valverde priznal, že sa súboja v San Sebastiane mierne obával:Iba jeden si pripísali hráči madridského Realu vo vyrovnanom a na šance bohatom zápase v Bilbau. Za domácich sa v prvom polčase presadil Iker Muniain, "biely balet" skóroval v 63. minúte zásluhou Isca.pochvaľoval si tréner Realu Madrid Julen Lopetegui.uviedol obranca Realu Marcelo.Tréner Athleticu Eduardo Berizzo vyzdvihol pracovitosť svojich zverencov a verí, že v nastolenom trende budú pokračovať aj v ďalších zápasoch: