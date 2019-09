Projekt Vydra bude mať pozitívne vplyvy na zamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. septembra (TASR) - Až 16 firiem slovenského obranného priemyslu sa môže podieľať na realizácii projektu a výrobe bojového vozidlo 8×8 Vydra. Spoločne s výrobou samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 môže podľa expertov vzniknúť niekoľko stoviek nových pracovných miest. Realizácia projektu podľa nich navyše vytvára predpoklady ďalších prínosov pre slovenskú ekonomiku, a to od udržania kľúčových spôsobilostí obranného priemyslu Slovenskej republiky, cez zamestnanosť až po príjem do štátneho rozpočtu vo forme daní, dividend a poistných odvodov.Bojové vozidlo bolo vyvíjané a upravené na základe komplexných požiadaviek vojakov Ozbrojených síl SR. Úspešne prešlo všetkými druhmi skúšok, čiže technickými, podnikovými, kontrolnými, vojskovými, potom doplnkovými kontrolnými a opätovne vojskovými na overenie splnenia takzvaných technicko-organizačných opatrení.Podľa riaditeľa Inštitútu dopravy a hospodárstva Rastislava Cenkého zvolený má výskumno-vývojový projekt Vydra aj významný sociálny rozmer v podobe udržania a vytvárania pracovných miest najmä v znevýhodnených oblastiach. Projekt je vhodný aj z pohľadu vojenskej stratégie, taktiky a operability. Spolupráca s domácim priemyslom vytvára lepšie podmienky dodávok a distribúcie nevyhnutných náhradných dielov, údržby a opráv techniky. Bojové vozidlo, ktoré je výsledkom medzinárodného slovensko-fínskeho vývoja, má byť z väčšej časti vyrábané na Slovensku. Výroba na Slovensku prináša pozitívny efekt aj v tom, že v krízovej situácii alebo vo vojnovom konflikte sa zamedzí problémom s dodávkou náhradných dielov či servisom bojových vozidiel. Dôležitý je tiež transfer know-how a technológií na Slovensko." povedal pre TASR Martin Dušanič, predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SR pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.Takmer všetky krajiny sa podľa neho orientujú pri armádnych zákazkách prioritne na domácu produkciu, ak táto je v danom segmente možná. Nadstavbou projektu Vydra je jeho exportný potenciál a fiškálny rozmer. Domáca výroba má vyšší efekt pre slovenské verejné financie než obyčajný dovoz. Po úspešnej implementácii Vydry v domácej armáde je možné ho ponúknuť aj zahraničným ozbrojeným zložkám, podobne ako to bolo pri húfniciach Dana alebo odmíňovacom systéme Božena.