Marian K.: Keby zmenky boli falošné, nikdy by som ich nevrátil na súd

Na snímke Marian K. počas hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek TV Markíza, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave, 9. septembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Keby zmenky boli falošné, nikdy by som ich nevrátil na súd, uviedol Marian K. na svoju obhajobu pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Bratislava. Ten je obžalovaný z ich falšovania a marenia spravodlivosti spolu s Pavlom R.Marian K. dodal, že ak by boli zmenky falošné, tak by ich nevymáhal prostredníctvom svojej firmy, ale cez offshorovú firmu. Zmenky vymáhal Marian K. prostredníctvom firmy Inkasný servis. Taktiež spomenul, že by zmenky v rámci prípravného konania nikdy nevrátil na súd.uviedol na margo vrátenia zmeniek, potom čo ich mala obhajoba k dispozícii na znalecké skúmanie.Marian K. taktiež opakoval tvrdenia Pavla R., že riešenie cez zmenky navrhol zavraždený advokát Ernest Valko. Ten mal asistovať pri príprave zmeniek.Marian K. počas svojho vyše dvojhodinového monológu viackrát spomínal zavraždené osoby, ktoré mali v kauze figurovať, či už to bol Peter Čongrády, Peter Steinhübel alebo Eduard Dinič. Marian K. sa taktiež sťažoval na svoj nedeľný prevoz, počas ktorého bol použitý vrtuľník aj obrnený transportér Aligátor.Na výsluch svedka sa má v popoludňajších hodinách dostaviť aj bývalý novinár a niekdajší šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Ten svoj úmysel na pojednávanie prísť deklaroval v pondelok ráno na svojom webe. „Dnes sa postavím ako svedok pred senát, obžalobu aj obhajobu a detailne popíšem, ako, kedy a za akých okolností som sa dozvedel o tom, že viaceré osoby sa podieľali na výrobe antedatovaných zmeniek,“ uviedol Tóth.Toho chce Marian K. konfrontovať otázkami, ako uviedol na začiatku svojej výpovede.Marian K. je obvinený i z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.