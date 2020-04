Projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ motivuje žiakov cvičiť aj doma

DETI SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO ZÁBAVNEJ ŠPORTOVEJ VÝZVY

30.4.2020 (Webnoviny.sk) -Deti športujú omnoho menej, ako tomu bolo kedysi. Bežne sa tak u nich môžeme stretnúť s problémami ako je obezita, cukrovka či zlé držanie tela. Najradšej by sme ich odtrhli od všetkých obrazoviek a poslali ich von s kamarátmi. Dnes to situácia neumožňuje, na druhej strane internet nám poskytuje mnoho možností. Práve preto sa projekt Viem, čo zjem rozhodol žiakov rozhýbať prostredníctvom inštruktážneho videa s cvikmi na doma. Zacvičiť si a zdolávať športové výzvy z videa môže každý, ale pre školy zapojené do projektu je tu aj súťaž s názvom "ŠPORTOVÁ VÝZVA – TRÉNUJEME DOMA"."Pohyb ide ruka v ruke so zdravým stravovaním. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo v rámci nášho projektu kladieme veľký dôraz nielen na zdravé stravovanie detí, ale aj na ich pohybové aktivity. Deti sú hravé, pohyb ich baví a preto veríme, že súťaž bude prínosom nielen pre žiakov prihlásených v projekte, ale pre všetky deti, ktoré dnes spolu s pedagógmi a rodičmi zvládajú bezkontaktnú výučbu z domu," hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.Hovorí sa, že deti by mali mať pri pohybe nielen motiváciu, ale aj cieľ, možnosť výberu a "parťáka". Navyše, cvičenie by malo byť pre nich aj zábavou. Všetky tieto atribúty spĺňa aj ŠPORTOVÁ VÝZVA – TRÉNUJEME DOMA . Žiaci si môžu v rámci nej vyskúšať hravé športové výzvy, ku ktorým potrebujú len tenisovú loptičku. Video, ktoré pre projekt pripravil skúsený tím trénerov z FIT KIDS, obsahuje hneď niekoľko zábavných cvikov, ktoré sa dajú jednoducho realizovať v pohodlí domova. Z cvikov si žiaci vyberú jeden, ktorý bol pre nich najväčšou výzvou, najviac ich bavil alebo im šiel najlepšie. Svoj domáci tréning zdokumentujú vtipnou, či originálnou fotografiou. Triedy tak môžu získať ďalšie body do celkového hodnotenia, kde je hlavnou cenou finančný príspevok na cvičebné pomôcky pre školu. Okrem toho súťažia aj o zaujímavé vecné ceny. Malým športovcom držíme palce!Zábavné video plné športových výziev pre projekt vytvorili tréneri z Fit Kids, ktorých cieľom je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a budovanie lásky k športu u detí. "Sme veľmi radi, že sme sa aj my mohli stať súčasťou tohto projektu. Deti sú totiž zrkadlom doby a miesta kde žijú. Je potrebné ich motivovať a viesť k láske k pohybu už od útleho veku. Nič prirodzenejšie ako pohyb pre ne neexistuje," prezrádza David Dikácz z Fit Kids.Projekt zdravej výživy "Viem, čo zjem" je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Zameriava na propagáciu vyváženého životného štýlu, správnych stravovacích návykov a pohybu. V aktuálnom školskom roku sa do projektu zapojilo 10 843 žiakov zo 104 škôl z celého Slovenska. Odborným partnerom projektu "Viem, čo zjem" je Úrad verejného zdravotníctva SR. Viac informácií o projekte je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk Informačný servis