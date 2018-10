Projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ opäť zavítal do škôl

Foto: Viem, čo zjem Foto: Viem, čo zjem

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (OTS) -Jesť zdravo môžeme vtedy, keď poznáme základné princípy správnej životosprávy a stravovania. Aké živiny z rôznych druhov potravín prijímame, v akom množstve by sme ich mali konzumovať a prečo sú pre naše telo také dôležité? To sú otázky, s ktorými máva problémy častokrát aj dospelý.hovorí Róbert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu Nestlé Česko a Slovensko. Aj z tohto dôvodu šíri projekt zdravej výživy osvetu už tretí školský rok po sebe. Jeho cieľom je hravou formou motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohyb.Žiaci aj v tomto ročníku absolvujú prednášky k témam zdravého stravovania. Novinkou sú inovované učebné materiály s rozšíreným obsahom a dobrovoľná interaktívna lekcia o pitnom režime. Prvé kolo prednášok na tému Pestrá strava realizujú na školách lektori z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. Druhé kolo prednášok si školy zorganizujú v priebehu roka vo vlastnej réžii. Na výber budú mať z troch už známych tém, ako je Hygiena potravín, Ovocie a zelenina či Riziká nevhodnej stravy, avšak všetky budú k dispozícii s novým obsahom.Triedy si budú môcť opäť zasúťažiť. Počas celého školského roka sa môžu zapojiť do dvoch kôl dobrovoľných súťaží – jednej kreatívnej súťaže a druhej vo forme pohybovej aktivity. Okrem vecných cien majú deti možnosť hrať aj o hlavnú výhru, ktorou je príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500 eur, aby sa aj takýmto spôsobom zvýšil záujem žiakov o pohybové aktivity v škole.Projekt „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí.Odborným partnerom projektu „Viem, čo zjem“ je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk