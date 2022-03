Projekt zelenej prezidentskej kancelárie prináša prvé výsledky, uhlíková stopa je výrazne nižšia

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Projekt zelenej prezidentskej kancelárie prináša prvé výsledky. Strecha Karáčoniho paláca dokáže zadržiavať dažďovú vodu, zachytávať oxid uhličitý a regulovať mikroklímu. Kancelária prezidenta SR je na ceste k tomu, aby sa do roku 2030 stala prvým uhlíkovo neutrálnym úradom na Slovensku.Najvýraznejší efekt bol doposiaľ dosiahnutý využívaním elektromobilov a hybridných vozidiel. Vďaka nim klesla uhlíková stopa kancelárie medziročne o 48 percent. Na kompenzáciu emisií z lietania vysadila prezidentka so zamestnancami v roku 2021 1 800 stromov. Informoval o tom hovorca Kancelárie prezidenta SR Martin Strižinec Kancelária má pripravených viac ako 20 opatrení, ktorými chce dosiahnuť to, aby bola kancelária environmentálne udržateľná, energeticky efektívna a nebola záťažou pre životné prostredie a klímu. „Na základe účelového energetického auditu boli navrhnuté opatrenia, ako postupne znižovať spotrebu energií v rámci oboch budov prezidentskej kancelárie – teda Prezidentského aj Karáčoniho paláca. Úspory boli dosiahnuté napríklad stlmením osvetlenia Prezidentského paláca, ale aj postupnou revíziou energeticky náročných spotrebičov, ako sú staršie chladničky či tlačiarne. Na streche Karáčoniho paláca sa neskôr plánuje inštalácia fotovoltaických panelov," informuje Strižinec.