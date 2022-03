Sníva Maďarsko o Zakarpatsku? Ukrajinská vicepremiérka tvrdo skritizovala postoj suseda

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Spôsob, akým oficiálne maďarské vedenie v ostatnom čase zaobchádza s Ukrajinou, je horší ako v prípade niektorých ruských „satelitov“ z bývalého Sovietskeho zväzu. Na Telegrame sa takto vyjadrila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková Podľa nej Maďarsko nepodporuje sankcie voči Rusku, neposkytuje zbrane a odmieta ich tranzit cez svoje územie. „Hovoria ´nie´ prakticky na všetko. Len veľmi málo odlišuje oficiálnu rétoriku Budapešti od otvoreného proruského postoja. Je to preto, že chcú ruský plyn so zľavou alebo možno preto, že potichu snívajú o našom Zakarpatsku?“ napísala.Vereščuková tvrdí, že Maďarsko by sa malo postaviť na správnu stranu, a to na stranu civilizovaného sveta. Dúfa, že neurobí také chyby, ako v druhej svetovej vojne. „Áno, správna voľba je na začiatku vždy ťažká, ale v budúcnosti sa dá vďaka nej ľahko žiť. Práve preto je táto voľba správna,“ skonštatovala 42-ročná ukrajinská politička.