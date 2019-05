Projekty na Nových Nivách od HB Reavis získavajú odborné ocenenia

Twin City Tower

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) - HB Reavis prináša do bývalej industriálnej zóny hlavného mesta nový život prostredníctvom projektov, akými sú napríklad Stanica Nivy, Nivy Tower či Nové Apollo. Hoci sú tieto projekty ešte len vo výstavbe, nedávno dokončená adminstratívna budova Twin City Tower získala za posledné mesiace hneď štyri ocenenia z radov odbornej poroty či verejnosti. Nové Nivy, ktoré sa nie len vďaka unikátnej biznisovej komunite stávajú novým srdcom mesta, dostávajú reálne kontúry.Za architektonickým konceptom Twin City Tower stojí britské štúdio John Robertson Architects a slovenský ateliér Siebert + Talaš. Administratívna veža si odbornú porotu získala unikátnosťou viacerých aspektov.Cenu zazískal HB Reavis v súťažiOdborná porota ocenila najmä komplexné urbanisticko-architektonické riešenie zohľadňujúce históriu územia. To sa odrzkadľuje v samotnom dizajne budovy, ktorá medeným obložením odkazuje na dedičstvo bývalej industriálnej zóny a továrne na káble. Twin City Tower si porotu získala aj citlivým uplatnením použitých materiálov, ktoré podporujú jednotný vizuálny charakter mestského prostredia, nevynímajúc strešnú krajinu s využitím nových technologických možností zvyšujúcich jeho atraktivitu.Twin City Tower získala taktiež, ktorú už osem rokov udeľuje časopis Eurostav za najvýraznejší čin v oblasti. Projekt sa umiestnil medzi troma nomináciami a získalna základe online hlasovania., jedno z najväčších podujatí v oblasti real-estate, spája špičkových profesionálov v celom regióne pri príležitosti oceňovania tých najlepších. HB Reavis si z posledného ročníka odniesol hneď niekoľko ocenení - cenuza projekt Twin City Tower, cenuza koncept co-workingového centra HubHub a cenuza komunikáciu zónyNové Nivy prinášajú do dlhodobo zanedbanej zóny moderné projekty z dielne svetových architektov. Ako prvé na svete sú v súčasnosti vo vyhodnocovacom procese o medzinárodný certifikát BREEAM Communities International, čo predznamenáva komplexný vývoj celej zóny. HB Reavis buduje novú štvrť s ohľadom na udržateľnosť, ekológiu, funkčnú dopravu, s citom pre spoločenskú zodpovednosť a infraštruktúru, ktorá dáva zmysel pre miestnu komunitu.HB Reavis preukazuje svoje odhodlanie prispievať k zlepšovaniu kvality života, ochrane životného prostredia a zaoberať sa trvalou udržateľnosťou v rámci developmentu. Ako prvému developerovi na svete sa podarilo kvalifikovať na registráciu o certifikát novej verzie BREEAM Communities International pre niekoľko svojich projektov v centre Bratislavy. Ide o súbor projektov v postupne revitalizovanej industriálnej zóne Nové Nivy, ktoré sa stávajú prvou mestskou štvrťou na svete uchádzajúcou sa o takýto certifikát. Zóna s výrazne mestotvornými projektmi prinesie mestu verejné aj komerčné funkcie, novú infraštruktúru, množstvo zelene, ekologické a udržateľné riešenia verejných priestorov a v neposlednom rade zlepší kvalitu života.Vznikajúca štvrť Nové Nivy sa rozprestiera v srdci Bratislavy a pozostávať bude z niekoľkých samostatných projektov. Unikátnou súčasťou bude projekt Stanica Nivy – autobusová stanica medzinárodného významu s moderným nákupným centrom a celoročným trhoviskom s čerstvými potravinami. Výstavba tohto projektu začala v máji 2017 a jeho súčasťou bude aj rozsiahla verejná zeleň vrátane mestskej záhrady s plochou dvoch futbalových ihrísk. Plánované dokončenie projektu je štvrtý kvartál roka 2020.Štvrť Nové Nivy bude ucelenou zónou v rámci mesta. Vďaka revitalizácii industriálneho dedičstva sa stane novou pulzujúcou štvrťou hlavného mesta Slovenska s mixom komerčných a kancelárskych budov, ktoré vhodne dopĺňajú rezidenčné projekty konkurenčných firiem.Certifikácia BREEAM je najčastejšie používaná schéma na svete zameraná na posudzovanie trvalej udržateľnosti budov. Jej metodológia sa neustále zdokonaľuje a prispôsobuje, aby aj naďalej udávala tempo zavádzaniu osvedčených postupov v odvetví. Dôsledkom toho je obrovské zlepšenie stavebných štandardov na celom svete, čo na druhej strane zvyšuje kvalitu života obyvateľov užívajúcich tieto trvalo udržateľné projekty. Za takmer 30 rokov certifikácia BREEAM rozšírila svoj dosah až na 78 krajín a nedávno inovovaný štandardizovaný prístup jej určite umožní rásť ešte ďalej. Okrem certifikácie BREEAM spoločnosť HB Reavis ako prvá priniesla na slovenský trh aj certifikáciu WELL Building Standard.WELL Building Standard je prvým stavebným štandardom zameraným na zlepšenie zdravia ľudí a ich celkovej pohody prostredníctvom inovatívneho prístupu k riešeniu ich budov. Zavedenie certifikátu umožní spoločnosti HB Reavis prispievať k celkovému zdraviu a dobrej pohode ľudí pracujúcich v jej budovách. Tento záväzok chce napĺňať nielen pri projektovaní a výstavbe, ale aj pri prevádzkovaní budov.Zelený verejný priestor na streche Stanice Nivy prinesie mestu jedinečný priestor na pracovné aj súkromné stretnutia. Dokonca aj neďaleké školy môžu využiť tieto výnimočné mestské exteriérové priestory ako dočasnú učebňu, chýbať nebudú včelie úle, komunitné záhrady či botanický chodník. 