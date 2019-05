Talianska legenda Toto Cutugno vystúpi už túto sobotu v Bratislave

Toto Cutugno Foto: JVS Group Foto: JVS Group

18. mája 2019 do AXA aréna NTC Bratislava.

Vstupenky v sieti

Vstupenky v sieti Ticketportal . Viac informácií na www.jvsgroup.sk

Bratislava 13. mája (OTS) - Už v sobotu 18. mája vystúpi v Axa aréne NTC Bratislava spolu so svojou sprievodnou kapelou. Na Bratislavu sa už veľmi teší, pretože k nám zavíta po mnohých rokoch. Koncert bude posledná zastávka jeho turné po krajinách ako Poľsko, Maďarsko a Česká republika.Salvatore "Toto" Cutugno sa preslávil predovšetkým svojimi hitmi ako L'Italiano, Solo Noi alebo Insieme. Málokto však vie, že je tiež skvelým skladateľom, ktorý vytvoril veľké množstvo hitov pre mnohých svojich kolegov, ako boli Michel Sardou, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, či Dalida. Toto Cutugno kariéru rozbehol v rodnom Taliansku ako bubeník, ale čoskoro paličky odložil a dal vyniknúť svojmu nádhernému hlasu. V roku 1980 získal 1. cenu na preslávenom medzinárodnom hudobnom festivale v San Reme. Jeho ikonický hit L'Italiano je preslávený po celom svete. V roku 1992 vyhral cenu Eurovízie s piesňou Insieme, ktorá vyzýva k zjednoteniu Európy.Jeho koncerty sú skutočná show so sprievodnou kapelou. Toto Cutugno si so sebou prinesie veľa emócií, profesionalitu a veľké množstvo lásky.Napriek svojmu veku nestráca na svojej charizme a jeho chytľavé hity dvíhajú zo stoličiek nadšené fanúšičky dodnes. Slnečná atmosféra jeho piesní, nádherný hlas a taliansky šarm elegána s uhrančivým pohľadom sú tie najväčšie lákadlá jeho koncertov.Zároveň by sme chceli upozorniť všetkých návštevníkov, že koncert je v súbehu s MS v ľadovom hokeji 2019. Vzhľadom k tomu budú okolo AXA arény NTC platiť dopravné obmedzenia. Prosíme Vás , aby ste využili mestskú hromadnú dopravu, prípadne záchytné parkoviská MS v ľadovom hokeji, kde sa stačí preukázať vstupenkou na koncert. Záchytné parkoviská MS v ľadovom hokeji budú na Zlatých pieskoch, ŠKP Dúbravka, Technická ulica (technické služby).Mapu s dopravnými obmedzeniami nájdete na našej stránke alebo stránke Ticketportal