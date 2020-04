Projekty na pomoc deťom s autizmom a na podporu centier pre deti a rodiny sa môžu do 15. mája uchádzať o finančnú podporu v 2 grantových programoch

GRANTOVÝ PROGRAM "BUDÚCNOSŤ AJ S AUTIZMOM"



Zriadenie, vybavenie, alebo revitalizáciu edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi



Zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok



Zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti



Zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.



"AKTÍVNY PRIESTOR – VIAC AKTIVÍT DO CENTIER PRE DETI A RODINY"

Netradičná podmienka účasti



Zriadenie alebo vybavenie športového ihriska, dielne, herne



Rekonštrukciu alebo obnovenie spoločenskej miestnosti



Založenie voľnočasového krúžku a nakúpenie umeleckých pomôcok, hudobných nástrojov,…



Nakúpenie športových potrieb, lyží, bicyklov, kolobežiek,….



Nadácia v čase pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 (Webnoviny.sk) -Aj v čase epidémie nového vírusu Nadácia pokračuje v napĺňaní svojho poslania. Už po šiestykrát otvára grantový program na pomoc deťom a mladým ľuďom s autizmom. V rámci dlhodobej podpory tejto témy poskytuje financie projektom zameraným na inovatívne výchovno-vzdelávacie procesy, terapeutické prístupy a integráciu detí s autizmom.Ďalšou z kľúčových tém Nadácie je podpora detí a mladých ľudí z centier pre deti a rodiny. V rámci nej už niekoľko rokov financuje vodičské kurzy pre mladých dospelých, prispieva na vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich v centrách alebo poskytuje vozidlá na uľahčenie denného režimu centier. Tieto aktivity v súčasnosti dopĺňa novým grantovým programom pod názvom "Aktívny priestor".Presné číslo, koľko detí s autizmom žije na Slovensku, neexistuje. Zo štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2012 vychádza, že zo 160 detí má 1 dieťa poruchu autistického spektra. Posledný zverejnený výskum CDC (Centers for Disease Control and Prevention) z USA ukazuje, že v súčasnosti môže ísť až o 1 z 54 detí. Na Slovensku evidoval Štatistický úrad k 31.12.2019 1,019 milióna detí do 18 rokov. Vychádzajúc z týchto štatistík môžeme odhadovať, že na Slovensku žije 6 až 18 tisíc detí a mladých ľudí s autizmom. Jednou z kľúčových vecí je pritom aj v tomto prípade včasná diagnostika, ktorá pomáha k pozitívnym výsledkom a rozvinutiu potenciálu každého dieťaťa.Finančnú podporu v uplynulých ročníkoch získali práve aj centrá včasnej diagnostiky s cieľom zvýšiť svoje diagnostické i terapeutické kapacity a zároveň vzdelávať laickú i odbornú verejnosť o prvých znakoch ohrozeného vývinu a poruchy autistického spektra u detí. Spolu s nimi Nadácia podporila i základné a stredné školy a mimovládne organizácie. "Veľký záujem je každoročne o podporu pri zriaďovaní špeciálnej terapeutickej a relaxačnej "snoezelen" miestnosti, ktorá umožňuje stimuláciu zmyslov detí s autizmom," predstavuje možnosti pomoci, o ktorú môžu organizácie žiadať,. "Rovnako sme podporili napríklad pravidelné individuálne terapeutické stretnutia psích asistentov s deťmi s autizmom, ktoré aj vďaka tomu dosahovali posun v oblastiach, vytýčených spoločne s rodičmi a terapeutmi. Netradičným projektom bolo zakúpenie špeciálnej očnej navigácie umožňujúcej človeku s poruchou autistického spektra neverbálne komunikovať s rodinou a okolím."Témou tohtoročného grantového programu jeO podporu v maximálnej výške 3500 € na jeden projekt sa môžu uchádzať školy, špecializované zariadenia i neziskové organizácie. Grantový program je otvorený od 1. apríla do 15. mája 2020, kedy uchádzači môžu posielať svoje projekty prostredníctvom stránky https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-buducnost-aj-s-autizmom/ Financie môžu žiadať napríklad na:Na máj 2020 pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia tematickú kampaňzameranú práve na život s autizmom.Cieľom programu je umožniť centrám pre deti a rodiny pridať "nadstavbu" k ich bežnému zázemiu. "Uvedomujeme si, ako ťažko tieto zariadenia získavajú prostriedky nad rámec nevyhnutného fungovania – napríklad na vytvorenie alebo upravenie aktuálnych priestorov tak, aby podnecovali kreativitu a umožňovali pestré, plnohodnotné trávenie spoločného i individuálneho voľného času. Chceme preto podporiť práve takéto úpravy, vďaka ktorým vznikne priestor na rôzne terapeutické, voľnočasové i spoločenské aktivity pre deti," hovoríPodmienkou k úspešnej registrácii žiadosti je jej kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej kreatívnej formy (videa, obrázka, básničky, príbehu,...) opíšu, na čo by grant využili. "Je pre nás dôležité zapojiť do projektu aj samotné deti a mladých ľudí, preto chceme, aby boli aktívni pri návrhoch týchto úprav, ktoré majú slúžiť predovšetkým im", dopĺňa Katarína Mariňáková a vysvetľuje tak netradičnú podmienku. Dôležitým faktorom bude preto prvok participácie a priameho zapojenia mladých obyvateľov centier do plánov na ich úpravu.O podporu v maximálnej výške 5000 € na jeden projekt sa môžu uchádzať centrá pre deti a rodiny na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk. Grantový program je otvorený od 15. apríla do 15. mája 2020, kedy uchádzači môžu posielať svoje projekty prostredníctvom stránky https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-aktivny-priestor-cpdr/ Financie môžu žiadať napríklad na:Nadácia Volkswagen Slovakia aj v čase pandémie pokračuje v nezmenenej forme vo všetkých doterajších spôsoboch podpory prostredníctvom grantových programov a projektových aktivít, ku ktorým pridáva ďalšie.Ako odpoveď na súčasnú situáciu podporila chránené dielne sumou 50000 eur, čím im umožnila preklenúť náročné obdobie, kedy čelili zatvoreniu prevádzok a zároveň im umožnila spustiť výrobu rúšok, ktoré počas apríla a mája zadarmo distribuujú vo svojom okolí – predovšetkým osamelým seniorom, chorým a chudobným. Vďaka iniciatíve "" bude takto vyrobených a distribuovaných viac ako 33 tisíc rúšok.Informačný servis