Smer-SD chce vyvodiť zodpovednosť za situáciu v DSS Pezinok, zvolá aj mimoriadny výbor

Vyvodenie zodpovednosti

O probléme vedeli týždne

17.4.2020 - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) chce v súvislosti so situáciou v Domove sociálnych služieb (DSS) v Pezinku zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Robert Fico a člen výboru Erik Tomáš.„Môžem potvrdiť, že sme sa rozhodli zvolať mimoriadny Výbor NR SR pre sociálne veci vzhľadom k situácii v DSS v Pezinku ale aj pribúdajúcim informáciám, ktoré sa týkajú iných domovov sociálnych služieb na Slovensku," uviedol Tomáš a dodal, že žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania podá strana v pondelok.Cieľom bude vyvodenie zodpovednosti za stav v DSS v Pezinku, ale aj prijatie systémových opatrení v ostatných domovoch sociálnych služieb na Slovensku.Ako povedal Erik Tomáš, na základe otvoreného listu zamestnanci DSS Pezinok už od 21. marca upozorňovali vedenie zariadenia, že u klientov sa objavujú príznaky „koronavírusu. Dňa 5. apríla zomrel klient a ako sa ukázalo neskôr, príčinou smrti bol koronavírus. Napriek tomu sa testovanie vykonáva až počas Veľkej noci a prvá pozitívna klientka je testovaná až 12. apríla," uviedol Tomáš a dodal, že Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb už od 23. marca predkladala vláde súhrn opatrení, tá ich však schválila až po tom, keď nastala krízová situácia v pezinskom DSS, kde zomrel k dnešnému dňu piaty klient.„Uvedomujeme si, že napriek mnohým kontrolám sa môže vírus do zariadenia dostať, čo nás však zaráža je, že aj napriek tomu, že už tri týždne sa vedelo o tomto probléme, nedostatočne sa konalo minimálne na úrovni župy, ale možno aj na úrovni štátu. Na to sa chceme na výbore opýtať," doplnil Tomáš a dodal, že ak je niekto zodpovedný za stav v DSS v Pezinku, je potrebné povedať kto, a vyvodiť morálnu, prípadne aj trestnoprávnu či politickú zodpovednosť.„Druhým naším cieľom je zhodnúť sa na systémových opatreniach pre domovy sociálnych služieb a odporučiť vláde tieto opatrenia," uzavrel.