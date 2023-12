Projekty spolupracovníkov dm premenili grantovú podporu vo výške 41 022 eur na výsledky obohacujúce lokálne komunity

5.12.2023 (SITA.sk) -V tomto roku spolupracovníci a spolupracovníčky dm vypracovali 15 vlastných dobročinných projektov. Z nich vybrala odborná porota zložená zo zástupcov dm a z externých odborníkov 10, ktoré sa zrealizovali. Jednými z hlavných kritérií pri hodnotení boli ochrana životného prostredia a ekológia. Spolu s iniciátormi projektov sa pre ich realizáciu nadchlo celkovo, ktorí spoločne odpracovaliPodpora projektov bola čerpaná zo zamestnaneckého grantu a predstavovala sumu. "Zamestnanecký grant, do ktorého pravidelne prispieva asignáciou dane nielen naša spoločnosť, ale aj spolupracovníci svojimi 2 % (3 %) a dobrovoľnými príspevkami, sme spustili v roku 2021. Prostredníctvom neho sme pomohli vybudovať vlastné projekty aktívnych kolegov a kolegýň v spolupráci s lokálnymi občianskymi združeniami či verejnými inštitúciami. Touto iniciatívou dm chceme vyzdvihovať prirodzenosť dobrovoľníckej práce v komunite a prinášať ňou viditeľnú pozitívnu zmenu do okolia a spoločnosti," vysvetľuje Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt Slovensko.Podporené projekty mali rôzny charakter. V Základnej škole s Materskou školou v Pohorelej pribudla nová náučná tabuľa o drevinách, vyvýšené záhony aj hmyzí domček a zrevitalizovalo sa jazierko. V Martine sa komunitná záhrada rozrástla o nové záhony, kompostovisko aj senzorický chodník a konali sa odborné workshopy pre verejnosť. V obci Jablonec dobrovoľníci vysadili 350 metrov dlhú stromovú alej tvorenú starými odrodami ovocných stromov. "Nesmierne sa teším, že na okraji poľnej cesty vedúcej na jabloneckú vyhliadkovú vežu sme spoločne s dobrovoľníkmi, deťmi a mládežou vysadili 70 stromov," opisuje spôsob ochrany miestnej biodiverzity koordinátorka projektu Karin Vargová. Po prvýkrát sa do výzvy zapojila aj koordinátorka Mária Kováčová, ktorej dobrovoľnícky tím pomáhal s výstavbou zvieracieho prístreška v Čataji: "Môj projekt bol aj z finančného hľadiska menší, ale pomohol tam, kde to bolo ozaj potrebné. Pre OZ Kone ľuďom, ktoré sa stará o týrané či nechcené zvieratá, sme postavili prístrešok pre nového koníka, Merkúra."Už dobre známym je projekt. Slúži nielen širokej verejnosti, ale aj spolupracovníkom dm a dualistom, a to na rôzne zážitkové formy workshopov. Tentoraz bol podporený sumou 5 000 eur. "Tento rok, už ako aj predchádzajúce dva ročníky, sme formou zážitkového vzdelávania šírili povedomie o živote včiel, ich vplyve na nás ľudí, opeľovanie či životné prostredie. Navštívili sme najmenšie detičky v materských školách, základných školách a aj naše centrum privítalo návštevníkov rôznych vekových skupín. Zorganizovali sme aj workshop, dobrovoľnícke aktivity či porady spojené s návštevou včelnice v rámci nás spolupracovníkov. Finančné prostriedky z grantu sme použili na dokončenie apidomčeka, vybavenie centra a nákupu včelárskeho oblečenia. Zakúpili sme bráničku, oplotili pozemok a vysadili medonosné rastlinky. Naše centrum sa tak každým ročníkom dm {spoločne} skrášľuje a skvalitňujeme tak aj naše vzdelávanie, z čoho máme nesmiernu radosť a skvelý pocit," hovorí koordinárotka projektu Eva Bučeková.Plusom projektov je podľa slov koordinátorov aj inšpirácia na ďalšie zmeny. Viacerí z nich vnímali dobrovoľnícky čas ako veľmi podnetný na vymýšľanie ďalších aktivít na zlepšenie okolia.Informačný servis