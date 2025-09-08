|
Pondelok 8.9.2025
08. septembra 2025
Prokurátor obvinil policajtov zo zneužívania právomoci, mali nátlakom ovplyvňovať vyšetrovanie
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na dve osoby za prečin podplácania spáchaný formou ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na dve osoby za prečin podplácania spáchaný formou spolupáchateľstva a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa takisto spáchaný formou spolupáchateľstva.
Ako v tejto súvislosti informoval prokurátor z trestného oddelenia trenčianskej krajskej prokuratúry Vlastimil Krokvička, obvinení ako príslušníci Policajného zboru v období od júna 2018 do októbra 2022 nezákonným spôsobom vstupovali do vyšetrovania trestnej veci, robili nátlak a neoprávnene ovplyvňovali konajúceho vyšetrovateľa. Toho presviedčali za účelom splnenia ich požiadaviek prísľubom zvýšenia finančného príspevku vo forme osobného príplatku, ako aj hrozbou vykonávania kontrol v iných jemu pridelených vyšetrovacích spisoch, ak im nevyhovie.
„Obvinení príslušníci Policajného zboru opakovane zabezpečili, aby predmetný vyšetrovací spis v tom čase konajúcemu vyšetrovateľovi, ktorý k splneniu požiadavky zo strany príslušníkov na vznesenie obvinenia nepristúpil, bol odňatý a následne prikázaný inému vyšetrovateľovi PZ s cieľom zabezpečiť želané rozhodnutie vo veci s cieľom zadovážiť oznamovateľovi neoprávnený prospech vo forme ním želaného rozhodnutia v trestnom konaní a z neho ďalších vyplývajúcich dôsledkov," uviedol Krokvička.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor obvinil policajtov zo zneužívania právomoci, mali nátlakom ovplyvňovať vyšetrovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
