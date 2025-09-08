|
Pondelok 8.9.2025
Úvodná strana
|
Denník - Správy
08. septembra 2025
Dodávateľ elektriny varuje Ukrajincov, že na jeseň a v zime môžu zostávať bez prúdu
Ukrajinci by sa mali pripraviť, že počas nadchádzajúcej jesene a zimy budú čeliť výpadkom prúdu, varovala v pondelok ukrajinská energetická firma Jasno, ktorá je popredným dodávateľom elektriny v krajine. Ruská ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinci by sa mali pripraviť, že počas nadchádzajúcej jesene a zimy budú čeliť výpadkom prúdu, varovala v pondelok ukrajinská energetická firma Jasno, ktorá je popredným dodávateľom elektriny v krajine. Ruská armáda totiž naďalej útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
Od začiatku invázie na Ukrajinu, ktorú Rusko odštartovalo v roku 2022, Moskva útočí na energetické zariadenia krajiny salvami dronov a rakiet. „Samozrejme, nikto nevie, čo sa stane túto jeseň, ale vzhľadom na nedávne ostreľovanie nie je žiadny konkrétny dôvod na optimizmus,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Jasno Sergej Kovalenko.
Šéf firmy Jasno dodal, že Ukrajinci by sa mali „zásobiť powerbankami a baterkami“ a mali by byť pripravení na dlhšie výpadky.
Ukrajinské ministerstvo energetiky v pondelok uviedlo, že terčom masívneho ostreľovania bola elektráreň v Kyjevskej oblasti. „Cieľ je zrejmý: Spôsobiť ešte väčšie ťažkosti obyvateľstvu Ukrajiny, nechať ukrajinské domy, nemocnice, škôlky a školy bez svetla a tepla,“ uviedlo ministerstvo na Telegrame.
Rusko zaútočilo aj na zariadenie „kritickej infraštruktúry“ v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, oznámil na Telegrame regionálny energetický operátor Sumyoblenergo.
Zdroj: SITA.sk - Dodávateľ elektriny varuje Ukrajincov, že na jeseň a v zime môžu zostávať bez prúdu © SITA Všetky práva vyhradené.
