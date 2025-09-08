Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

08. septembra 2025

08. septembra 2025

Dodávateľ elektriny varuje Ukrajincov, že na jeseň a v zime môžu zostávať bez prúdu


Ukrajinci by sa mali pripraviť, že počas nadchádzajúcej jesene a zimy budú čeliť výpadkom prúdu, varovala v pondelok ukrajinská energetická firma Jasno, ktorá je popredným dodávateľom elektriny v krajine. Ruská ...



russia_ukraine_war_energy_repairs_33360 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinci by sa mali pripraviť, že počas nadchádzajúcej jesene a zimy budú čeliť výpadkom prúdu, varovala v pondelok ukrajinská energetická firma Jasno, ktorá je popredným dodávateľom elektriny v krajine. Ruská armáda totiž naďalej útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.


Od začiatku invázie na Ukrajinu, ktorú Rusko odštartovalo v roku 2022, Moskva útočí na energetické zariadenia krajiny salvami dronov a rakiet. „Samozrejme, nikto nevie, čo sa stane túto jeseň, ale vzhľadom na nedávne ostreľovanie nie je žiadny konkrétny dôvod na optimizmus,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Jasno Sergej Kovalenko.

Zásoby powerbánk a bateriek


Šéf firmy Jasno dodal, že Ukrajinci by sa mali „zásobiť powerbankami a baterkami“ a mali by byť pripravení na dlhšie výpadky.

Ukrajinské ministerstvo energetiky v pondelok uviedlo, že terčom masívneho ostreľovania bola elektráreň v Kyjevskej oblasti. „Cieľ je zrejmý: Spôsobiť ešte väčšie ťažkosti obyvateľstvu Ukrajiny, nechať ukrajinské domy, nemocnice, škôlky a školy bez svetla a tepla,“ uviedlo ministerstvo na Telegrame.

Rusko zaútočilo aj na zariadenie „kritickej infraštruktúry“ v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, oznámil na Telegrame regionálny energetický operátor Sumyoblenergo.


Zdroj: SITA.sk - Dodávateľ elektriny varuje Ukrajincov, že na jeseň a v zime môžu zostávať bez prúdu © SITA Všetky práva vyhradené.

