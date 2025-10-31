|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. októbra 2025
Prokurátor obžaloval starostu obce, neoprávnene vylákal peniaze od Európskej únie aj štátu
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku
Zdieľať
31.10.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie spáchaný v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu a v súbehu s pokračovacím zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová, obvinený, ktorý je predmetom obžaloby, ako starosta obce v súvislosti s verejnými obstarávaniami a následnou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok predložil falšovaný doklad, čím umožnil protiprávne zadržanie finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie vo výške viac ako 190-tisíc eur.
Zároveň dotyčný vylákal od iného príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého poskytnutie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesplnil. "A to tým, že ho uviedol do omylu v otázke ich splnenia a spôsobil takým činom na Štátnom rozpočte SR škodu vo výške takmer 23-tisíc eur," uviedla Janová.
Doplnila, že obvinený takisto ako vyhlasovateľ verejného obstarávania v úmysle zadovážiť inému prospech konal v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor obžaloval starostu obce, neoprávnene vylákal peniaze od Európskej únie aj štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová, obvinený, ktorý je predmetom obžaloby, ako starosta obce v súvislosti s verejnými obstarávaniami a následnou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok predložil falšovaný doklad, čím umožnil protiprávne zadržanie finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie vo výške viac ako 190-tisíc eur.
Zároveň dotyčný vylákal od iného príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého poskytnutie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesplnil. "A to tým, že ho uviedol do omylu v otázke ich splnenia a spôsobil takým činom na Štátnom rozpočte SR škodu vo výške takmer 23-tisíc eur," uviedla Janová.
Doplnila, že obvinený takisto ako vyhlasovateľ verejného obstarávania v úmysle zadovážiť inému prospech konal v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor obžaloval starostu obce, neoprávnene vylákal peniaze od Európskej únie aj štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimkovičová má so starostkou obce Čičmany spolupracovať pri výbere vstupného, nápad s turniketmi sa už dočkal kritiky – VIDEO, FOTO
Šimkovičová má so starostkou obce Čičmany spolupracovať pri výbere vstupného, nápad s turniketmi sa už dočkal kritiky – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Taliani sa sťažujú, že silné euro spôsobuje ťažkosti exportérom
Taliani sa sťažujú, že silné euro spôsobuje ťažkosti exportérom