 Z domova

31. októbra 2025

Prokurátor obžaloval starostu obce, neoprávnene vylákal peniaze od Európskej únie aj štátu


Tagy: Krajská prokuratúra Košice Machinácie Obžaloba Starosta Subvenčný podvod

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku



31.10.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie spáchaný v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu a v súbehu s pokračovacím zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.


Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová, obvinený, ktorý je predmetom obžaloby, ako starosta obce v súvislosti s verejnými obstarávaniami a následnou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok predložil falšovaný doklad, čím umožnil protiprávne zadržanie finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie vo výške viac ako 190-tisíc eur.

Zároveň dotyčný vylákal od iného príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého poskytnutie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesplnil. "A to tým, že ho uviedol do omylu v otázke ich splnenia a spôsobil takým činom na Štátnom rozpočte SR škodu vo výške takmer 23-tisíc eur," uviedla Janová.

Doplnila, že obvinený takisto ako vyhlasovateľ verejného obstarávania v úmysle zadovážiť inému prospech konal v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní.


Zdroj: SITA.sk - Prokurátor obžaloval starostu obce, neoprávnene vylákal peniaze od Európskej únie aj štátu

