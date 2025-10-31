Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

31. októbra 2025

Taliani sa sťažujú, že silné euro spôsobuje ťažkosti exportérom



Taliansky minister zahraničných vecí v piatok vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby znížila úrokové sadzby s cieľom oslabiť euro a varoval, že jeho sila ...



italy_mideast_wars_gaza_flotilla_99993 676x451 31.10.2025 (SITA.sk) - Taliansky minister zahraničných vecí v piatok vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby znížila úrokové sadzby s cieľom oslabiť euro a varoval, že jeho sila poškodzuje vývozcov jeho krajiny.


Okrem ciel, ktoré zaviedli Spojené štáty, „spôsobuje našim vývozcom ťažkosti stále slabší dolár a čoraz silnejšie euro," povedal Antonio Tajani novinárom po rozhovoroch s komisárom EÚ pre obchod.

Dúfam teda, že Európska centrálna banka začne zvažovať, tak ako to robia v americkej centrálnej banke, ďalšie zníženie úrokových sadzieb, ale aj nové kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré umožní väčšiu likviditu a zníži silu eura,“ povedal Tajani. Inak „riskujeme, že náklady na rozdiel medzi dolárom a eurom budú ešte väčšie ako clá," dodal. Taliansko je tretím najväčším vývozcom tovaru z EÚ do Spojených štátov.

ECB vo štvrtok ponechala úrokové sadzby na úrovni dvoch percent. Inflácia v eurozóne sa ustálila v blízkosti dvojpercentného cieľa centrálnej banky a šéfka ECB Christine Lagardová sa vyjadrila, že rizika oslabenia rastu eurozóny sa zmiernili.



Zdroj: SITA.sk - Taliani sa sťažujú, že silné euro spôsobuje ťažkosti exportérom © SITA Všetky práva vyhradené.

