31. októbra 2025
Taliani sa sťažujú, že silné euro spôsobuje ťažkosti exportérom
Taliansky minister zahraničných vecí v piatok vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby znížila úrokové sadzby s cieľom oslabiť euro a varoval, že jeho sila ...
31.10.2025 (SITA.sk) - Taliansky minister zahraničných vecí v piatok vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby znížila úrokové sadzby s cieľom oslabiť euro a varoval, že jeho sila poškodzuje vývozcov jeho krajiny.
Okrem ciel, ktoré zaviedli Spojené štáty, „spôsobuje našim vývozcom ťažkosti stále slabší dolár a čoraz silnejšie euro," povedal Antonio Tajani novinárom po rozhovoroch s komisárom EÚ pre obchod.
„Dúfam teda, že Európska centrálna banka začne zvažovať, tak ako to robia v americkej centrálnej banke, ďalšie zníženie úrokových sadzieb, ale aj nové kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré umožní väčšiu likviditu a zníži silu eura,“ povedal Tajani. Inak „riskujeme, že náklady na rozdiel medzi dolárom a eurom budú ešte väčšie ako clá," dodal. Taliansko je tretím najväčším vývozcom tovaru z EÚ do Spojených štátov.
ECB vo štvrtok ponechala úrokové sadzby na úrovni dvoch percent. Inflácia v eurozóne sa ustálila v blízkosti dvojpercentného cieľa centrálnej banky a šéfka ECB Christine Lagardová sa vyjadrila, že rizika oslabenia rastu eurozóny sa zmiernili.
Zdroj: SITA.sk - Taliani sa sťažujú, že silné euro spôsobuje ťažkosti exportérom © SITA Všetky práva vyhradené.
