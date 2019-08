PROKURÁTOR PODAL NA IVANA K. MLADŠIEHO OBŽALOBU

Bratislava 16. augusta - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu na viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana K. ml. Ten je obvinený z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.





"Prokurátor ÚŠP podal na ŠTS obžalobu na Ivana K., obvineného z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. V máji v roku 2018 po skončení sa futbalového zápasu v Trnave na hracej ploche štadióna za prítomnosti viacerých osôb, ktoré sa po skončení sa futbalového zápasu nachádzali na tribúnach futbalového štadióna, prudko predpažil hore pravú ruku s otvorenou vystretou dlaňou otočenou smerom k zemi so spojenými prstami, a to nad úroveň svojej hlavy, pričom súčasne vyslovil slová 'Heil Hitler', po vyslovení ktorých ešte chvíľku držal pravú ruku vystretú vo vyššie opísanej polohe, a až následne ju pripažil," konkretizovala ďalej hovorkyňa ÚŠP. Ako dodala, obvinený takto prezentoval pozdrav, ktorý sa spája s nacistickou ideológiou na čele s Adolfom Hitlerom v nemeckej tretej ríši v rokoch 1933 - 1945 a následne s neonacistickým hnutím."Obžaloba v tejto trestnej veci prišla na ŠTS 15. augusta a bola pridelená zákonnému sudcovi na pracovisko Banská Bystrica, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," zareagovala pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhol prokurátorovi obžalovať Ivana K. ml. z úmyselného prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, keď mal po finále Slovenského pohára vo futbale 2017/2018 medzi ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok použiť nemecký nacistický pozdrav na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Polícia o tom informovala vo štvrtok 15. augusta na sociálnej sieti. Polícia okrem toho uviedla, že prípravné konanie bolo ukončené 30. júla návrhom na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny hrozí Ivanovi K. ml. trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ivana K. ml. už potrestala pokutou 10.000 eur a zákazom vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby do 31. decembra 2018.