Učiteľov od školstva odrádza aj správanie detí, tvrdia riaditelia

Bratislava 16. augusta (TASR) – Viac ako dva týždne pred začiatkom školského roka 2019/2020 chýbajú v hlavnom meste, ale aj vo viacerých obciach a mestách v Bratislavskom kraji učitelia materských, základných i stredných škôl. Riaditelia škôl sa pre TASR zhodli, že nových učiteľov od práce v Bratislave odrádza často agresívne správanie detí i rodičov. Vyššie náklady na ubytovanie sú zas problémom pre učiteľov, ktorí sa chcú do Bratislavy za prácou presťahovať.uviedla pre TASR prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá je zároveň riaditeľkou Základnej školy na Malokarpatskom námestí v bratislavskom Lamači. Ako príklad uviedla lacnejšie služobné, respektíve nájomné byty, prípadne ubytovne. Poznamenala, že by bolo potrebné myslieť na zľavy pre učiteľov v Bratislave pri plánovanom spoplatnení parkovania.Riaditeľka Základnej školy na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke Zlata Halahijová TASR potvrdila, že situácia s nedostatkom učiteľov v hlavnom meste je aj napriek zvýšeniu platu stále horšia.povedala Halahijová s tým, že problémom pre nových pracovníkov je aj ubytovanie. Potvrdila, že v súčasnosti môže škola poskytnúť len internátne bývanie, ktoré nevyhovuje každému. Podľa Petákovej pedagogických zamestnancov v Bratislave odrádzajú okrem finančných nákladov na život aj vysoké očakávania a požiadavky rodičov a "ich neprimeraná až agresívna komunikácia s učiteľmi a vychovávateľmi".Riaditeľka Základnej školy v Rohožníku v okrese Malacky Marta Pfeilerová si nemyslí, že by nedostatok učiteľov súvisel len s nízkym finančným ohodnotením.poznamenala pre TASR Pfeilerová. Žiakom podľa nej už nestačí iba počúvať celú vyučovaciu hodinu výklad učiteľa.dodala Pfeilerová.Podľa riaditeľa Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ulici Jána Papugu platové zvýšenie pre pedagógov "sotva pomôže vyššiemu záujmu o učiteľské povolanie." Podľa neho je situácia kritická najmä v hlavnom meste, kde je vyššia životná úroveň. Dodal, že sa stretol aj s takými pedagógmi, ktorí odišli z Bratislavy preto, lebo nemali na život v hlavnom meste.