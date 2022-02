Prokurátor podal v kauze Mýtnik obžalobu na šesť osôb, majú na krku niekoľko trestných činov

Dva korupčné delikty

Obvinenia z korupcie a machinácií

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v utorok podal v kauze Mýtnik obžalobu na šesť osôb pre päť skutkov.V jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich troch skutkoch ide o zločin prijímania úplatku. Informovala o tom špeciálna prokuratúra vo svojom profile na sociálnej sieti.Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne.Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila na začiatku roku 2021 v rámci akcie Mýtnik viacero bývalých predstaviteľov finančnej správy, ako aj podnikateľov.Obvinenia súvisia s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní na finančnej správe. V rámci kauzy sú stíhaní napríklad bývalý prezident finančnej správy František Imrecze alebo podnikatelia Jozef Brhel a Michal Suchoba.