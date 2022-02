Vojenské cvičenie Saber Strike 22 na Slovensku je za rohom a prípravy vrcholia

Cvičenie preverí vojakov a ich spôsobilosť

Cez Slovensko sa presunú vojaci aj technika

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Príprava Ozbrojených síl SR (OS SR) na medzinárodné vojenské cvičenie Saber Strike 22 vrcholí. Po takmer dvoch rokoch plánovania, za účasti ozbrojených síl 13 krajín, sú slovenskí vojaci pripravení na prijatie cvičiacej spojeneckej jednotky, ktoré sa uskutoční od 1. do 14. marca v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a tiež letiska Sliač.Cieľom je preveriť spoločnú pripravenosť na rýchle a efektívne presuny spojeneckých jednotiek v zimných podmienkach, vedenie obranných operácií a ich komplexná logistická podpora.Cvičenie je organizované pravidelne každé dva roky a je pevnou súčasťou spojeneckých výcvikových aktivít a nepatrí teda do série opatrení reagujúcich na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. Informoval o tom hovorca OS SR Štefan Zemanovič.„Myšlienkou našej účasti na pravidelnom cvičení Saber Strike sa zaoberáme už od roku 2019, keď sme ju komunikovali počas návštevy veliteľa pozemných síl USA v Európe. Toto cvičenie preverilo nielen naše spoločné plánovacie procesy, ale najmä preverí v najbližších dňoch spôsobilosť zabezpečiť činnosť spojeneckých jednotiek spolu s našimi bojovými jednotkami pri vedení obranných operácií. Naša participácia na tomto cvičení je štandardným potvrdením nášho členstva v Aliancii a spoločného úsilia na zabezpečenie mieru a bezpečnosti v Európe,“ uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.V najbližších dňoch sa cez naše územie z Českej republiky presunie približne 2 000 príslušníkov amerických ozbrojených síl spolu s približne 600 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky. Následne budú vo vyčlenených výcvikových priestoroch cvičiť spoločne s takmer 1 300 príslušníkmi OS SR.Cvičenie je plánované okrem Slovenska v Nemecku, Poľsku, Českej republike a v pobaltských krajinách. Po skončení cvičenia je plánované stiahnutie všetkých nasadených spojeneckých jednotiek do svojich mierových posádok v Nemecku.