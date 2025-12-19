|
Piatok 19.12.2025
19. decembra 2025
Prokurátor Špirko je pripravený podať voči Ficovi žalobu na ochranu osobnosti, hranice musí rešpektovať aj premiér
Prokurátor Vasiľ Špirko je pripravený podať voči premiérovi Robertovi Ficovi žalobu na ochranu osobnosti. Informuje o tom
Zdieľať
19.12.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Vasiľ Špirko je pripravený podať voči premiérovi Robertovi Ficovi žalobu na ochranu osobnosti. Informuje o tom Denník N s tým, že Špirko reagoval na Ficove tvrdenia, že prokurátor sa dopustil domáceho násilia a že v práci falšoval podpisy svedka Ľuboša Vargu, ktorý vypovedal o korupcii ministra Roberta Kaliňáka.
„Zneužíva politickú moc na to, aby útočil na osoby, ktoré nemajú možnosť sa brániť alebo aktívne vyvracať jeho účelové tvrdenia,“ uviedol prokurátor na margo predsedu vlády.
Fica zároveň podľa Denníka N vyzval, aby upustil od svojich vyjadrení. Ak sa mu podľa jeho slov ozve advokát alebo kancelária, ktorá by bola ochotná ísť do tohto sporu, tak sa podľa Špirka určite dohodnú. Cieľom takejto žaloby by malo byť „nastaviť hranice vo verejných vyjadreniach, ktoré musí rešpektovať aj premiér krajiny“.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor Špirko je pripravený podať voči Ficovi žalobu na ochranu osobnosti, hranice musí rešpektovať aj premiér © SITA Všetky práva vyhradené.
