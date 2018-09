Prokurátor ÚŠP už rieši obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka

Ján Kuciak a Martina Kušnírová, ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili aj Alenu Z. TASR to v sobotu potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.uviedla Predajňová.Doplnila, že vyšetrovateľ predložil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podnet na podanie návrhu na vzatie uvedenej osoby do väzby. O podnete rozhodne prokurátor ÚŠP v zákonnej lehote.Polícia 44-ročnú ženu zadržala v piatok (28.9.) v Komárne, večer ju previezli do Nitry. Podľa obyvateľov tlmočila aj pre podnikateľa Mariana Kočnera.