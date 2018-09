V PRÍPADE KUCIAKOVEJ VRAŽDY PODAL PROKURÁTOR NÁVRH NA VÄZBU

Spomienka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú na Radničnom námestí v Pezinku 2. marca 2018. Foto: TASR Michal Svítok Spomienka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú na Radničnom námestí v Pezinku 2. marca 2018. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 29. septembra - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na väzbu na tri osoby obvinené v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. O prípadnom väzobnom stíhaní bude v nedeľu 30. septembra rozhodovať ŠTS, pracovisko v Banskej Bystrici, a to sudca pre prípravné konanie.V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili tri osoby (T. S, M. M., Z. A.) za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Pôvodne zadržali osem podozrivých osôb, po ich vypočutí piatich prepustili.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou.Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala podozrivé osoby, policajná akcia v Kolárove trvala celý deň, zasahovalo 55 elitných kukláčov. Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynula od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca má od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. Po rozhodnutí sudcu majú obvinení alebo prokurátor právo odvolať sa voči rozhodnutiu. V takom prípade bude rozhodovať Najvyšší súd SR.