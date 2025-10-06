Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Natália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. októbra 2025

Prokurátor zastavil ďalšie trestné stíhanie čurillovcov, obvinenia Dunčka a Magulu boli nezákonné


Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor Paragraf 363 Trestného poriadku Súdy Trestné stíhanie Zneužitie právomoci verejného činiteľa zrušenie obvinenia

Bývalým operatívcom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi ...



Zdieľať
6.10.2025 (SITA.sk) - Bývalým operatívcom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi zastavil prokurátor ďalšie trestné stíhanie. V júni boli títo dvaja „čurillovci“ obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.


Ako informuje portál Aktuality.sk, dozorujúci prokurátor predmetné obvinenia zrušil ako nezákonné. Vyšetrovateľovi zároveň nariadil vo veci znova konať a rozhodnúť. Podľa zrušeného obvinenia mali Dunčko s Magulom zavádzať sudcu, aby im povolil nasadenie odposluchov, ku ktorému aj reálne došlo. Podľa policajnej inšpekcie sa tak malo stať v roku 2019.

Aktuality pripomenuli, že ide už o siedme zrušené obvinenie čurillovcov. Väčšinu zrušili dozoroví prokurátori prípadov, v dvoch prípadoch tak na základe paragrafu 363 učinil generálny prokurátor Maroš Žilinka.


Zdroj: SITA.sk - Prokurátor zastavil ďalšie trestné stíhanie čurillovcov, obvinenia Dunčka a Magulu boli nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor Paragraf 363 Trestného poriadku Súdy Trestné stíhanie Zneužitie právomoci verejného činiteľa zrušenie obvinenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Republika sa stáva prístavom nespokojných voličov Smeru, Progresívne Slovensko zlyháva v jednej veci
<< predchádzajúci článok
Naď tvrdí, že Oskar Rózsa smeruje na ministerstvo obrany a pýta sa, či ďalší budú Bombic alebo mladý Sulík – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 