Pondelok 6.10.2025
Meniny má Natália
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
06. októbra 2025
Prokurátor zastavil ďalšie trestné stíhanie čurillovcov, obvinenia Dunčka a Magulu boli nezákonné
Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor Paragraf 363 Trestného poriadku Súdy Trestné stíhanie Zneužitie právomoci verejného činiteľa zrušenie obvinenia
Bývalým operatívcom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi ...
Zdieľať
6.10.2025 (SITA.sk) - Bývalým operatívcom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi zastavil prokurátor ďalšie trestné stíhanie. V júni boli títo dvaja „čurillovci" obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.
Ako informuje portál Aktuality.sk, dozorujúci prokurátor predmetné obvinenia zrušil ako nezákonné. Vyšetrovateľovi zároveň nariadil vo veci znova konať a rozhodnúť. Podľa zrušeného obvinenia mali Dunčko s Magulom zavádzať sudcu, aby im povolil nasadenie odposluchov, ku ktorému aj reálne došlo. Podľa policajnej inšpekcie sa tak malo stať v roku 2019.
Aktuality pripomenuli, že ide už o siedme zrušené obvinenie čurillovcov. Väčšinu zrušili dozoroví prokurátori prípadov, v dvoch prípadoch tak na základe paragrafu 363 učinil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor zastavil ďalšie trestné stíhanie čurillovcov, obvinenia Dunčka a Magulu boli nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.
