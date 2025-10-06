|
Pondelok 6.10.2025
Meniny má Natália
06. októbra 2025
Naď tvrdí, že Oskar Rózsa smeruje na ministerstvo obrany a pýta sa, či ďalší budú Bombic alebo mladý Sulík – VIDEO
Oskar Rózsa podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) smeruje na rezort obrany. Ako Naď spresnil, na ...
6.10.2025 (SITA.sk) - Oskar Rózsa podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) smeruje na rezort obrany. Ako Naď spresnil, na základe svojich informácií sa dozvedel, že Rózsa nastúpil na Ministerstvo obrany (MO) SR. Ironicky pritom zhodnotil, že ide o hrdého vojaka, odborníka na obranu a človeka, ktorý má rezortu obrany čo ponúknuť.
„Oskar Rózsa je známy okrem toho, že má zásadné problémy s drogami, že porušil nejaký zákon, keď komponoval hymnu za približne 50-tisíc eur, ktorá nespĺňala nejaké zákonne predpoklady, je aj známy tým, že útočí na všetkých z opozície vrátane mňa a už aj môjho syna," povedal Naď. Predseda Demokratov sa pýta, kto bude ďalší, koho minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) najbližšie zoberie do rezortu.
„Predpokladám, že na zozname je Bombic, hneď z basy. Z Británie ho doviezli špeciálom, tak z basy ho možno zoberú nejakým vozidlom MO SR rovno do rezortu. A potom ešte mladý Sulík. To čo je toto?," dodal Naď, ktorý pripomenul, že počas konsolidácie, keď je málo peňazí na rezorte, ministerstvo zamestná ľudí ako Rózsa či Attila Végh, ktorého zamestnali na Dukle.
„Ale olympionikom povedia, že nemajú na nich peniaze a nech vypadnú preč z Dukly. A Rózsa nejde ani do Dukly, ten ide na ministerstvo, ten bude hrdý úradník. Neviem, ako dostane bezpečnostnú previerku ako drogový delikvent. Či netreba?" uzavrel Naď.
Zdroj: SITA.sk - Naď tvrdí, že Oskar Rózsa smeruje na ministerstvo obrany a pýta sa, či ďalší budú Bombic alebo mladý Sulík – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
