 24hod.sk    Z domova

06. októbra 2025

Naď tvrdí, že Oskar Rózsa smeruje na ministerstvo obrany a pýta sa, či ďalší budú Bombic alebo mladý Sulík – VIDEO


Oskar Rózsa podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) smeruje na rezort obrany. Ako Naď spresnil, na ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 10 06 114128 676x445 6.10.2025 (SITA.sk) - Oskar Rózsa podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) smeruje na rezort obrany. Ako Naď spresnil, na základe svojich informácií sa dozvedel, že Rózsa nastúpil na Ministerstvo obrany (MO) SR. Ironicky pritom zhodnotil, že ide o hrdého vojaka, odborníka na obranu a človeka, ktorý má rezortu obrany čo ponúknuť.


Oskar Rózsa je známy okrem toho, že má zásadné problémy s drogami, že porušil nejaký zákon, keď komponoval hymnu za približne 50-tisíc eur, ktorá nespĺňala nejaké zákonne predpoklady, je aj známy tým, že útočí na všetkých z opozície vrátane mňa a už aj môjho syna," povedal Naď. Predseda Demokratov sa pýta, kto bude ďalší, koho minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) najbližšie zoberie do rezortu.

Predpokladám, že na zozname je Bombic, hneď z basy. Z Británie ho doviezli špeciálom, tak z basy ho možno zoberú nejakým vozidlom MO SR rovno do rezortu. A potom ešte mladý Sulík. To čo je toto?," dodal Naď, ktorý pripomenul, že počas konsolidácie, keď je málo peňazí na rezorte, ministerstvo zamestná ľudí ako Rózsa či Attila Végh, ktorého zamestnali na Dukle.

Ale olympionikom povedia, že nemajú na nich peniaze a nech vypadnú preč z Dukly. A Rózsa nejde ani do Dukly, ten ide na ministerstvo, ten bude hrdý úradník. Neviem, ako dostane bezpečnostnú previerku ako drogový delikvent. Či netreba?" uzavrel Naď.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Naď tvrdí, že Oskar Rózsa smeruje na ministerstvo obrany a pýta sa, či ďalší budú Bombic alebo mladý Sulík – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exminister obrany Minister obrany SR
