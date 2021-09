Prokurátor žiada pre podnikateľa Agha v kauze Kočnerových zmeniek 14 rokov

Ekonomický blud

Podpisy neboli zhovotovené v roku 2000

Kočner a Rusko dostali 19 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta žiada pre podnikateľa Štefana Agha úhrnný trest 14 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a finančný trest päťtisíc eur.V súdnom procese so Štefanom Aghom v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek začali v stredu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku procesné strany prednes svojich záverečných rečí.„Obžalovaný nám predostrel určitý ekonomicko-právnický vzorec, že spolu s Kočnerom odkúpili pohľadávku za jednu slovenskú korunu a z toho mali vzniknúť zmenky v hodnote viac ako dvoch miliárd slovenských korún,“ uviedol vo svojej záverečnej reči Šanta, podľa ktorého sa tento „ekonomický blud“ mohol stať len na základe trestnej činnosti.Prokurátor zhrnul všetky dôkazy, ktoré svedčia proti obžalovanému Štefanovi Aghovi. Výsluchy podľa Šantu dokazujú, že nikto o zmenkách nevedel a nepočul. „ Kočner je jednotka a Štefan A. je trojka po Ruskovi,“ dodal prokurátor. Ďalej zhrnul znalecké posudky, písomnosti a nahrávky.Šanta pripomenul, že podľa znalcov z odboru písmoznalectva neboli pravdepodobne podpisy Štefana Agha zhotovené v roku 2000 až 2001. „Niet naozaj jediného objektívneho dôkazu, ktorý by spochybňoval obžalobu,“ doplnil s tým, že miera účasti je neporovnateľne nižšia ako u Mariana Kočnera a Pavla Ruska.Podľa obžaloby vytvoril Štefan Aghovi v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade. Štefan Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v kauze zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.