Tečúca láva na La Palme sa dostala už do oceána, výbuchy uvoľňujú toxické plyny (foto)

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tečúca láva z prebudenej sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku sa dostala do Atlantického oceána. Kontakt lávy s teplotou viac ako 1000 stupňov Celzia a morskej vody v oblasti Playa Nueva spôsobuje výbuchy a uvoľňovanie toxických plynov.Odborníci tvrdia, že takýto tepelný šok má za následok uvoľnenie oblakov vodnej pary naplnených kyselinou chlorovodíkovou a drobnými čiastočkami sopečného skla, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest.Vulkanológ Robin George Andrews však pre spravodajský portál BBC podotkol, že ak si ľudia udržia adekvátny odstup, nebude to pre nich predstavovať nebezpečenstvo.Počas doterajšej viac ako týždňovej erupcie už sopka zničila takmer 600 budov, 21 kilometrov ciest a spôsobila evakuáciu tisícok ľudí. Momentálne sa láva rozprestiera na ploche 258 hektárov, zväčša na poľnohospodárskej pôde. Podľa Vulkanologického inštitútu Kanárskych ostrovov sopka dosiaľ vychrlila viac ako 46 miliónov metrov kubických roztavenej horniny.Poľnohospodárstvo predstavuje spolu s turizmom jednu z ekonomických opôr ostrova. Láva a popol zničili plodiny a zavlažovacie systémy, ohrozili letectvo a predstavujú značné zdravotné riziko pre ľudí v okolí.V sobotu pozastavili prevádzku letiska na La Palme. O deň neskôr ju síce obnovili, no odvtedy na ňom nevybavili žiadny prílet ani odlet, pretože sopečný popol znamená nebezpečenstvo pre motory lietadiel.Španielska vláda na utorňajšom zasadnutí schválila okamžitý príspevok vo výške 10,5 milióna eur na nákup 107 nehnuteľností na bývanie pre miestnych obyvateľov. Z uvedenej čiastky by taktiež mali podporiť príjmy občanov La Palmy. Ako uviedla hovorkyňa vlády Isabel Rodríguezová, ďalšia pomoc, a to aj na obnovu verejnej infraštruktúry, bude odoslaná po skončení súčasnej núdzovej situácie.