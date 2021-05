Prokurátori a policajti majú obavy zo skrátenia kolúznej väzby, zákon je podľa Kyselicu vyvážený

V každom štádiu treba skúmať dôvod väzby

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti a prokurátori majú obavy zo zámeru skracovať lehotu kolúznej väzby. V diskusnej relácii Analýzy Na hrane televízie Joj to povedal poslanec a bývalý policajt Lukáš Kyselica (OľaNO). Platí to podľa neho pre návrh hnutia Sme rodina ako aj v prípade zámeru ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.„Ja si myslím, že trestný zákon aj poriadok je momentálne vyvážený, čo sa týka procesného konania k maximálnej dĺžke väzby," povedal Kyselica. Zákon podľa neho totiž jasne hovorí, že v každom štádiu konania treba skúmať dôvody väzby. „Ak pominú, treba okamžite prepustiť," zdôraznil.Vzhľadom k tomu, ako je na Slovensku nastavený systém prípravného konania, sa podľa Kyselicu pri skrátení lehoty väzby „niektoré veci nebudú dať dotiahnuť do konca". „Osoby budú prepustené a môže sa zmariť vyšetrovanie.," uviedol koaličný poslanec.Kyselica však podľa vlastných slov pripúšťa zmenu fungovania väzby, ale v rámci zmeny celého trestného poriadku, keď by sa niektoré úkony prípravného konania preniesli na súd. „Spravme si moderný trestný poriadok a potom by kľudne tá trojmesačné lehota aj postačovala," doplnil.Opozičná poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD) v tejto súvislosti skonštatovala, že pokiaľ vyšetrovatelia a prokurátori postupujú zákonne, výpovede kajúcnikov preverujú a zhromaždili potrebné dôkazy, nechápe ich obavy zo skrátenia väzby obvinených. Na druhej strane si však podľa vlastných slov uvedomuje, že vyšetrovatelia nie vždy stíhajú všetky prípady vyšetrovať. „Pretože sú nejaké prípady, ktoré musia riešiť prednostne a niektoré prípady proste čakajú aj niekoľko mesiacov alebo sa naťahujú kvôli zložitým procesným krokom," povedala Saková.Bývalá ministerka vnútra zároveň rovnako pripustila možnosť zmeny trestného poriadku. „Tam tých nedostatkov je viacej," dodala.