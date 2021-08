Prokurátori nesmú cítiť zastrašovanie, podľa Via Iuris by mali mať možnosť otvorenej kritiky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Je na mieste otvoriť diskusiu o slobode prejavu sudcov či prokurátorov o novom určení jej hraníc vzhľadom na rastúcu požiadavku informovanosti spoločnosti. Pre agentúru SITA to uviedla výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie Via Iuris Katarína Batková , v súvislosti s návrhom na disciplinárne stíhanie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica Ten podal Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka , podľa ktorého sa mal disciplinárneho previnenia dopustiť špeciálny prokurátor tým, že „bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom“ polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.„Je mimoriadne citlivé, ako vedúci predstavitelia prokuratúry medzi sebou komunikujú. Spôsob ich komunikácie totiž ovplyvňuje dôveru verejnosti v štátne inštitúcie, zvlášť, keď si posielajú odkazy cez sociálne siete. Musíme však zdôrazniť, že prokurátori musia mať dôveru v to, že môžu kriticky komunikovať, samozrejme v rámci zákona. Nesmú sa cítiť zastrašovaní, ak majú iný názor. Dôležité je len zistiť, kde je hranica,“ skonštatovala Katarína Batková.