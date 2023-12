Prokurátori ÚŠP reagujú na výroky dekana právnickej fakulty Burdu, vraj sú to len absurdné a nepodložené obvinenia

Kritika by mala byť založená na faktoch

Poukázali na úspešnosť obžalôb





Vyhlásenia podpísali prokurátori Lucia Bizoňová, Alexander Bíró, Bohdan Čeľovský, Alexander Feník, Matúš Harkabus, Ján Hrivnák, Matej Izakovič, Attila Izsák, Oliver Janíček, Peter Jenčík, Vladimír Kuruc, Peter Kysel, Miroslav Ľalík,



Vyhlásenia podpísali prokurátori Lucia Bizoňová, Alexander Bíró, Bohdan Čeľovský, Alexander Feník, Matúš Harkabus, Ján Hrivnák, Matej Izakovič, Attila Izsák, Oliver Janíček, Peter Jenčík, Vladimír Kuruc, Peter Kysel, Miroslav Ľalík, Daniel Lipšic , Ladislav Masár, Ján Mihál, Daniel Mikuláš, Peter Mikuláš, Tomáš Niňaj, Martin Nociar, Norbert Ondruška, Aurel Pardubský, Jaroslav Palkovič, Ondrej Repa, Ján Šanta Vasil Špirko , Michal Šúrek, Martin Tamaškovič.

6.12.2023 (SITA.sk) - Výroky dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) Eduarda Burdu na adresu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sú absurdnými a nepodloženými obvineniami. V stanovisku to konštatujú prokurátori ÚŠP.Burda totiž v stanovisku pre vládu zverejnenom v utorok 5. decembra uviedol, že existencia ÚŠP je potenciálnym kriminogénnym faktorom, jej prokurátori majú nízku kvalitu rozhodovacej činnosti v mnohých „aj politicky exponovaných prípadoch“, existujú podozrenia z manipulácie s trestnými konaniami, a teda aj podozrenie, že „v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina a to je potrebné preveriť“.„Nebránime sa vecnej kritike, dokonca ani od osôb, ktoré nikdy žiadnu trestnú vec nepojednávali a nikdy nevideli vyšetrovací spis. Táto kritika by však mala byť založená na faktoch," uvádza sa v stanovisku prokurátorov.Zároveň zdôrazňujú, že žiaden súd nekonštatoval manipuláciu trestných stíhaní v dozore prokurátorov ÚŠP. „Práve naopak, tri súdy (Krajský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR a Špecializovaný trestný súd) konštatovali, že iné štátne orgány sa pokúsili ´účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní´," uvádzajú prokurátori.Ďalej tiež poukazujú na to, že úspešnosť obžalôb podaných prokurátormi v rokoch 2021-2023 bola a je na úrovni 93-94 percent.„V stovkách väzobných rozhodnutí z ostatných troch rokov skonštatoval Najvyšší súd SR vo všetkých veciach okrem jednej, že trestné stíhanie bolo a je vedené dôvodne, vrátane trestných vecí Súmrak, Očistec, Dobytkár či Mýtnik," zdôraznili prokurátori ÚŠP.Prokurátori zároveň konštatujú, že Právnická fakulta Univerzity Komenského je alma mater väčšiny z nich. „Preto veríme, že k týmto absurdným a nepodloženým obvineniam dekana Právnickej fakulty UK sa vyjadria aj predstavitelia akademickej obce tejto univerzity," dodali.