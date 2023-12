Únia miest Slovenska má pre vládu pripravený návrh zmeny volebného systému, Rybníček vyzýva Fica na diskusiu

Jednoduchá zmena pre občana

S Ficom chcú diskutovať

6.12.2023 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) ponúka vláde svoj návrh zmeny volebného systému, podľa ktorého by v parlamentných voľbách predkladali politické strany kandidátky pre každý kraj zvlášť a nie jednu pre celé Slovensko.Ako uviedol v stredu na tlačovej konferencii prezident ÚMS Richard Rybníček , strana Hlas-SD presadila do programového vyhlásenia vlády návrh na zmenu volebného systému a vláda začína pomaly nastoľovať túto tému. Únia sa preto rozhodla predostrieť vláde svoj návrh.„Premiér Robert Fico povedal, že nebudú robiť žiadne kroky bez toho, kým nepríde samospráva s vlastným návrhom, ako si to predstavuje. Zobral som ho za slovo,“ povedal Rybníček. Zmena navrhovaná Úniou miesta Slovenska je podľa neho veľmi jednoduchá pre občana.„Jediná zmena by nastala pre politické strany, ktoré by vytvorili osem kandidátok. Každý by si zvolil v kraji svojho poslanca,“ hovorí Rybníček. Dnes je situácia taká, že nikto negarantuje, či budú mať všetky regióny v Národnej rade SR svojich zástupcov.Rybníček je presvedčený, že zmena volebného systému by mala byť súčasťou veľkej reformy verejnej správy a súvisieť by mala aj so zmenou územného členenia a financovania, aby mala zmysel.Len samotná zmena volebného systému podľa neho problém nevyrieši. Okrem návrhu na zmenu volebného systému má preto ÚMS pre premiéra pripravený aj návrh na zmenu financovania územnej samosprávy, návrhy na zmenu územného členenia Slovenska a tiež na zmenu regionálnej politiky.„Týmto by som chcel premiéra Fica požiadať o diskusiu, pretože my sme na túto diskusiu pripravení a tieto návrhy máme. Vládna koalícia chce zriadiť komisiu, ktorá sa má zaoberať otázkou zmeny volebného systému. My veríme, že ako Únia miest Slovenska budeme do tejto komisie prizvaní a budeme môcť predložiť návrh,“ zdôraznil Rybníček. Je presvedčený, že ich návrh by mohol byť kompromisom pre všetky politické strany.