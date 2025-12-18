Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Meniny má Sláva, Slávka
 24hod.sk    Z domova

18. decembra 2025

Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu


Tagy: Prokuratúra Trestný zákon zmena trestného poriadku

Slovenskí prokurátori považujú za mimoriadne škodlivú zmenu trestného poriadku, ktorá zaviedla kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom ...



Zdieľať
7 1 676x450 18.12.2025 (SITA.sk) - Slovenskí prokurátori považujú za mimoriadne škodlivú zmenu trestného poriadku, ktorá zaviedla kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.

Zmeny sú neprijateľné


Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré podpísalo 152 prokurátorov, zmena prijatá v rámci novelizácie Trestného zákona bola prijatá bez akejkoľvek odbornej diskusie, v priebehu jedného dňa a ako „prílepok“ k návrhu zákona, ktorého ambíciou bolo riešiť celkom inú problematiku, konkrétne napraviť novelizáciu Trestného zákona z roku 2024 v oblasti drobných krádeží.

Prijímanie zásadných legislatívnych zmien trestného procesu takýmto spôsobom považujú prokurátori v právnom štáte za neprijateľné a neobhájiteľné. Prokurátori zároveň upozorňujú, že bez výpovedí spolupracujúcich osôb nie je možné odhaliť a trestne stíhať niektoré – mimoriadne závažné – formy trestnej činnosti, najmä organizovaný zločin a rozsiahle korupčné schémy.

Najzávažnejšie formy kriminality


„Snaha zákonodarcu v zásade znemožniť použitie výpovedí spolupracujúcich osôb (ktoré z povahy veci nie sú bezúhonnými osobami) tak môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie organizovaného zločinu a korupcie v Slovenskej republike,“ zdôraznili prokurátori. Zároveň prokurátori konštatujú svoju povinnosť zachovávať zdržanlivosť vo vyjadrovaní, ktorá má byť odrazom ich nestrannosti a nezávislosti.

„Sú však chvíle, keď považujeme za nevyhnutné sa vyjadriť. Je tomu tak aj v situácii, kedy je schválená zmena trestného poriadku spôsobilá výrazným spôsobom oslabiť boj proti najzávažnejším formám kriminality,“ dodali prokurátori.

Národná rada ešte minulý týždeň schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.


Zdroj: SITA.sk - Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu © SITA Všetky práva vyhradené.

