|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sláva, Slávka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Zdravotní klauni prinesú aj tento rok na detské oddelenia smiechuplné Vianoce
Tagy: PR Vianoce Zdravotní klauni
Profesionálni zdravotní klauni a klaunky z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizujú v období od 22. 12. 2025 do 31. 12. 2025 spolu 43 klaunských návštev. Do sviatočného klaunovania sa ...
Zdieľať
18.12.2025 (SITA.sk) - Profesionálni zdravotní klauni a klaunky z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizujú v období od 22. 12. 2025 do 31. 12. 2025 spolu 43 klaunských návštev. Do sviatočného klaunovania sa zapojí 44 zdravotných klaunov.
Vianoce sú pre väčšinu ľudí najkrajším sviatkom v roku a príležitosťou, keď sa stretne celá rodina doma pri sviatočnom stole a radosť je zavŕšená rozbaľovaním darčekov. Najviac sa na Vianoce tešia prirodzene deti. O to ťažšie nesú, ak im zdravotný stav, úraz, či choroba nedovolia stráviť ich doma so svojimi blízkymi.
"Vianoce v nemocnici môžu byť pre deti aj rodičov veľmi náročné. Preto sa počas sviatkov snažíme priniesť ešte viac než humor – chceme vytvoriť pocit blízkosti a ľudskosti," hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. "Tento rok sme naplánovali 43 vianočných klauniád. V období od 22. 12. 2025 do 31. 12. 2025. až 44 zdravotných klaunov navštívi nemocničné oddelenia v rôznych regónoch.
Dvojice zdravotných klaunov navštevujú detských pacientov aj seniorov pravidelne počas celého roka, prinášajú radosť, povzbudenie a menia atmosféru na nemocničných oddeleniach či v seniorských zariadeniach. Cez vianočné sviatky sa neraz stane, že na oddelenie zavíta aj viac klaunov naraz. Vďaka láskavému humoru a klaunskému umeniu dokážu premeniť smútok a clivotu na detský smiech.
Klaunské návštevy vedia oceniť aj rodičia, ktorí tiež nenesú ľahko, že ich dieťa musí tento výnimočný čas stráviť v nemocnici. "Bola som hospitalizovaná s mojou 10-mesačnou dcérkou. Pre milujúceho rodiča je každá boliestka dieťaťa náročná, pre nás bola veľmi. Jeden z tých dní nám zlepšili zdravotní klauni,” spomína ešte aj dnes s dojatím mama Barbora. "Akonáhle ich naša Nelka zbadala, úplne sa rozžiarila a musím povedať, že celý čas, keď boli pri nás, bola úplne hypnotizovaná, s úsmevom na tvári. Pre mňa to bol silný emočný zážitok, aj teraz, keď si na to spomeniem, tečú mi slzy po lícach.”
Kde všade budú počas sviatkov zdravotní klauni, je uvedené na stránke Červeného nosa: https://www.cervenynos.sk/klaunovinky/news/detail/smiechuplne-vianoce-aj-pre-deti-v-nemocniciach/
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už vyše 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 240 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zdravotní klauni prinesú aj tento rok na detské oddelenia smiechuplné Vianoce © SITA Všetky práva vyhradené.
Vianoce sú pre väčšinu ľudí najkrajším sviatkom v roku a príležitosťou, keď sa stretne celá rodina doma pri sviatočnom stole a radosť je zavŕšená rozbaľovaním darčekov. Najviac sa na Vianoce tešia prirodzene deti. O to ťažšie nesú, ak im zdravotný stav, úraz, či choroba nedovolia stráviť ich doma so svojimi blízkymi.
Prinášajú viac než humor
"Vianoce v nemocnici môžu byť pre deti aj rodičov veľmi náročné. Preto sa počas sviatkov snažíme priniesť ešte viac než humor – chceme vytvoriť pocit blízkosti a ľudskosti," hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. "Tento rok sme naplánovali 43 vianočných klauniád. V období od 22. 12. 2025 do 31. 12. 2025. až 44 zdravotných klaunov navštívi nemocničné oddelenia v rôznych regónoch.
Dvojice zdravotných klaunov navštevujú detských pacientov aj seniorov pravidelne počas celého roka, prinášajú radosť, povzbudenie a menia atmosféru na nemocničných oddeleniach či v seniorských zariadeniach. Cez vianočné sviatky sa neraz stane, že na oddelenie zavíta aj viac klaunov naraz. Vďaka láskavému humoru a klaunskému umeniu dokážu premeniť smútok a clivotu na detský smiech.
Nelka sa celá rozžiarila
Klaunské návštevy vedia oceniť aj rodičia, ktorí tiež nenesú ľahko, že ich dieťa musí tento výnimočný čas stráviť v nemocnici. "Bola som hospitalizovaná s mojou 10-mesačnou dcérkou. Pre milujúceho rodiča je každá boliestka dieťaťa náročná, pre nás bola veľmi. Jeden z tých dní nám zlepšili zdravotní klauni,” spomína ešte aj dnes s dojatím mama Barbora. "Akonáhle ich naša Nelka zbadala, úplne sa rozžiarila a musím povedať, že celý čas, keď boli pri nás, bola úplne hypnotizovaná, s úsmevom na tvári. Pre mňa to bol silný emočný zážitok, aj teraz, keď si na to spomeniem, tečú mi slzy po lícach.”
Kde všade budú počas sviatkov zdravotní klauni, je uvedené na stránke Červeného nosa: https://www.cervenynos.sk/klaunovinky/news/detail/smiechuplne-vianoce-aj-pre-deti-v-nemocniciach/
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už vyše 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 240 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zdravotní klauni prinesú aj tento rok na detské oddelenia smiechuplné Vianoce © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Vianoce Zdravotní klauni
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kozmetika patrí k najčastejším vianočným darčekom. Čo však s jej obalmi?
Kozmetika patrí k najčastejším vianočným darčekom. Čo však s jej obalmi?
<< predchádzajúci článok
Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu
Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu