Prokurátorom zrejme vznikne nárok na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok, podľa Naďa je to odmena pre Žilinku (video)

Upravenie inštitútu

Psychická záťaž

Podľa predloženej novely má byť podmienkou na vznik nároku na predčasné odchodné zánik funkcie prokurátora vzdaním sa funkcie v čase, keď ešte nemá nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok či invalidný dôchodok, no pritom je natoľko psychicky vyčerpaný výkonom funkcie, že už nevládze riadne túto funkciu vykonávať.

Vdovský a sirotský dôchodok

„Prokurátorovi vznikne nárok na predčasné odchodné vo výške štyroch základných platov, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov, maximálne však môže dosiahnuť predčasné odchodné vo výške 10 základných platov, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 28 rokov,“ uvádza sa v predloženom návrhu.

Tento nárok platí v prípade, ak sa prokurátor vzdá funkcie v čase, keď ešte nemá nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok či invalidný dôchodok.

Kritika strany Demokrati

27.8.2024 (SITA.sk) - Prokurátorom zrejme vznikne nárok na predčasné odchodné výsluhový dôchodok . Po novom by prokurátor mohol dostať odchodné vo výške päťnásobku jeho posledného mesačného základného platu v prípade, ak ho generálny prokurátor odvolá z funkcie zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia vykonávať funkciu prokurátora v období dlhšom ako je jeden rok.Odchodné taktiež pripadne prokurátorovi, ak mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie z dôvodu nadobudnutia nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný starobný dôchodok, či pri odvolaní z funkcie z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov.Zmenu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry predložil na rokovanie parlamentu poslanec Daniel Karas Smer-SD ). Cieľom je upraviť inštitút vzdania sa funkcie prokurátora, pričom poslanec navrhuje, aby medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať svojej funkcie, bol zaradený aj vznik nároku na výsluhový dôchodok.„V takom prípade patrí prokurátorovi odchodné vo výške jeho posledného základného platu, ak jeho započítateľná prax dosiahla najmenej päť rokov. Táto výmera odchodného sa zvyšuje za každý ďalší skončený rok započítateľnej praxe až do dosiahnutia 20 rokov započítateľnej praxe o 20 percent základného platu prokurátora a za každý ďalší ukončený rok až do dosiahnutia 24 rokov započítateľnej praxe o 50 percent základného platu," uviedol poslanec v návrhu.Zároveň dodáva, že „za 25. rok a každý ďalší ukončený rok započítateľnej praxe sa odchodné zvyšuje o jeden základný plat, najviac však do výšky desaťnásobku naposledy určeného základného platu prokurátora“. Cieľom je upraviť inštitút vzdania sa funkcie prokurátora, pričom poslanec navrhuje, aby medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať svojej funkcie, bol zaradený aj vznik nároku na výsluhový dôchodok.Poslanec Karas návrh odôvodňuje tým, že výkon funkcie prokurátora je náročný, keďže je spojený so značnou psychickou záťažou vyplývajúcou zo samotného charakteru činnosti prokurátora v trestnej a netrestnej oblasti.„V záujme ochrany zdravia pred dlhodobo pôsobiacimi rizikovými faktormi sa navrhuje, aby zákon priznal prokurátorovi právo na predčasné odchodné v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov," tvrdí navrhovateľ.Zmena nastane aj vtedy, ak prokurátora vyhlásia za mŕtveho. Taktiež sa navrhuje, aby pozostalí po generálnom prokurátorovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok, mali nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok za rovnakých podmienok, ako pozostalí po ostatných prokurátoroch.O novele spomínaného zákona by sa malo rokovať na septembrovej riadnej parlamentnej schôdzi. Na predložené zmeny reagovala aj strana Demokrati , ktorá kritizuje návrh, aby generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi pripadla doživotná renta vo výške päťtisíc eur mesačne.„Predkladá ho, ako inak, Smer-SD, veď predsa potrebuje odmeniť Žilinku za všetky tie 363. A z koho peňazí je to najlepšie spraviť? No predsa z našich. Už si zabezpečil doživotný príjem Fico, teraz Žilinka, kto bude ďalší?“ pýta sa líder Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti.