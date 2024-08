Ždiar čelí následkom búrky, v obci vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

Voda poškodila aj súkromné majetky

Čakajú na pokles vody

27.8.2024 (SITA.sk) - V podtatranskej obci Ždiar v okrese Poprad platí tretí stupeň povodňovej aktivity . Vyhlásili ho tam v nedeľu večer po tom, ako obec zasiahla silná búrka. Informoval o tom agentúru SITA starosta obce Pavel Bekeš Ako uviedol, voda poškodila brehy a napáchala škody aj na súkromných majetkoch. V obci preto pokračujú záchranné práce. Pre turistov, ktorí do obce prichádzajú najmä za turistikou v Belianskych Tatrách, to však podľa starostu nepredstavuje žiadne obmedzenie.Silná búrka prišla v nedeľu večer podľa Bekeša od Belianskych Tatier smerom cez Spišskú Maguru.„Zhodou okolností to začalo stáť nad Filipským vrchom, kde sa nachádza malý potôčik nazývaný Mlynársky. Voda prišla návalom do obce, poškodila brehy, zobrala susedovi stavebný materiál, podmyla mu garáž, mne osobne zobrala gabióny, ktoré slúžili na to, aby ochránili majetok,“ opísal.V rámci záchranných prác zatiaľ v obci pracovali na odstraňovaní kameniva i betónov, ktoré popraskali a padli do vody. Potok sa podarilo podľa starostu uvoľniť, v súčasnosti ale čakajú na pokles vody, aby sa mohli pustiť do stabilizácie brehov.„Počítame s tým, že do konca týždňa by sme mohli prejsť do druhého stupňa,“ dodal. Vzniknutá škoda ešte podľa jeho slov vyčíslená nebola.