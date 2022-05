Prokuratúra by sa mohla zmeniť na štátne zastupiteľstvo, Mikulec by upravil aj paragraf 363

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) vidí priestor, aby sa slovenská prokuratúra transformovala napríklad podľa vzoru Českej republiky, teda na štátne zastupiteľstvo. Povedal to v piatok v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Doplnil však, že ide o politickú tému v rámci koalície.„Ide o to, či sa koaliční partneri zhodnú alebo nezhodnú," uviedol minister. Doplnil, že vidí aj určitý priestor na to, aby sa zmenila podoba paragrafu 363 Trestného poriadku a jeho používanie. „Uvidíme, ako sa tie politické rokovania budú uberať ďalej v tejto téme," dodal Mikulec.