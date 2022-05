Vyšetrovacie orgány v prípade Kaliňáka podľa Mikulca už pravdepodobne vykonali potrebné úkony, vyjadril sa aj k vydaniu Fica

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) sa pravdepodobne nestotožnil s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu o väzobnom stíhaní obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka preto, lebo v priebehu uplynulých týždňov už vyšetrovacie orgány vykonali potrebné úkony trestného konania.V diskusnej relácii Braňo Závodský naživo to v piatok skonštatoval súčasný minister vnútra Roman Mikulec (OľaNO). Ako ďalej povedal, prepustenie obvineného exministra je dôkazom, že žijeme v demokratickej spoločnosti.„Kolúzna väzba je o tom, aby obvinený nemohol ovplyvňovať svedkov. Ak najvyšší súd rozhodol, že už nevidí tie dôvody, možno je aj dôvod, že úkony, ktoré bolo potrebné urobiť, už boli urobené," povedal Mikulec. Situácia podľa neho však nič nemení na tom, že ďalej pokračuje vyšetrovanie.Minister si zároveň nemyslí, že pri rozhodovaní NS SR zohralo úlohu rozhodnutie parlamentu nevydať na možné väzobné stíhanie spoluobvineného Roberta Fica . Hlasovanie Mikulec označil za legitímne, zároveň si však podľa neho poslanci „trošku uzurpovali právo, vo vzťahu, že nedali právomoc súdu". „Ale ja to rešpektujem, je to ich legitímne právo," dodal Mikulec.