Prokuratúra: Chášukdžího vražda bola premysleným zločinom

Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 25. októbra (TASR) - Podozriví z vraždy novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Turecku konali zámerne. Uviedla to vo štvrtok saudskoarabská prokuratúra.Jej vyhlásenie je v rozpore s predošlým oficiálnym vysvetlením Rijádu, že saudskoarabský novinár prišiel o život pripripomína agentúra DPA.Informácie z tureckej strany naznačujú, že konanie podozrivých v Chášukdžího prípade bolo vopred pripravené, konštatovala saudskoarabská prokuratúra. Tá vyšetruje podozrivých na základe dôkazov poskytnutých spoločným vyšetrovacím tímom Saudskej Arábie a Turecka, uvádza agentúra Reuters.Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.Rijád popieral, že by čokoľvek vedel o tom, čo sa stalo 59-ročnému novinárovi, a až minulú sobotu oznámil, že Chášukdží zomrel na konzuláte pri. Neskôr saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr označil novinárovu smrť zaspáchanú priMiesto, kde sa nachádza telo Chášukdžího, stále nie je známe.Provládne turecká médiá posledné tri týždne takmer denne prinášajú informácie uniknuté z vyšetrovania vraždy a aj podrobnosti z údajných nahrávok. V správach týchto médií sa tvrdí, že Chášukdžího mučilo a zavraždilo 15-členné "komando zabijakov" zo Saudskej Arábie.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v stredu zaviazal, že