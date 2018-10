Turecko začne v roku 2019 inštalovať ruský systém protivzdušnej obrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 25. októbra (TASR) - Turecký minister obrany Hulusi Akar uviedol vo štvrtok, že jeho krajina začne inštalovať ruský systém protivzdušnej obrany S-400 v roku 2019.povedal Akar pre agentúru Anadolu v Ankare.dodal.Turecko potrebuje systém S-400 a dostane ho čo najskôr, vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vlani v auguste.Tento obchod medzi Ankarou a Moskvou znepokojil tureckých spojencov v Severoatlantickej aliancii, obzvlášť USA, pripomína agentúra DPA.S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany - v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.