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30. septembra 2026
Prokuratúra právoplatne zastavila stíhanie sudkyne Cvikovej obvinenej v kauze Búrka
Tagy: Akcia "Búrka" bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Predsedníčka Súdnej rady SR prijímanie úplatku Súd zmenky Markízy (M. Kočner P. Rusko) Sudkyňa Súdy Trestné stíhanie zastavenie zastavenie trestného stíhania Zmenky
Upozornila na to predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Prokuratúra právoplatne zastavila trestné stíhanie sudkyne Denisy Cvikovej, obvinenej v
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30.9.2026 (SITA.sk) - Upozornila na to predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Prokuratúra právoplatne zastavila trestné stíhanie sudkyne Denisy Cvikovej, obvinenej v kauze Búrka pre prečin prijímania úplatku, vzhľadom na dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Upozornila na to predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Tá pripomenula, že policajná akcia „Búrka“ sa uskutočnila 11. marca 2020, pričom v rámci nej bolo vznesené obvinenie 13 sudcom, jednej bývalej sudkyni a ďalším štyrom osobám prokurátorkou bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvinenia sa týkali prevažne zločinov podplácania, prijímania úplatku či zasahovania do nezávislosti súdov.
„Musím, bohužiaľ, už nespočetnekrát pripomenúť, že pri zadržaných sudcoch bola prezumpcia neviny vymazaná naprieč celou spoločnosť a jej vrcholnými predstaviteľmi. Ďalšie roky nesmeli súdiť a niektorí stále nesmú,“ uviedla Kosová. Doplnila, že do stredajšieho dňa nie je nikto z obvinených sudcov právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.
„Práve naopak, ďalšej sudkyni bolo po šesť a pol roku právoplatne zastavené trestné stíhanie,“ zdôraznila šéfka súdnej rady. Sudkyni Denise Cvikovej bolo v rámci akcie Búrka vznesené obvinenie pôvodne pre zločin prijímania úplatku, ktorý bol vo februári 2025 prekvalifikovaný na prečin prijímania úplatku.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zastavil trestné stíhanie Cvikovej uznesením zo dňa 29. júna 2026. Splnomocnenec poškodenej spoločnosti Tomáš Kamenec podal proti takémuto uzneseniu sťažnosť. Generálna Prokuratúra SR však túto sťažnosť dňa 19. augusta 2026 zamietla, pretože nebola dôvodná.
„Nemôžem, samozrejme, opomenúť, že trestné stíhanie bolo rovnakými uzneseniami zastavené aj bývalej sudkyni Zuzane Maruniakovej. Pri oboch bol konštatovaný stav dôkaznej núdze, keďže proti sebe stáli v prospech oboch viaceré priame dôkazy podporené nepriamymi dôkazmi proti dvom nepriamym dôkazom v ich neprospech,“ uzavrela Kosová.
Stíhanie Cvikovej sa podľa medializovaných informácii týkalo podozrenia, že bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská poverila sudkyňu vtedajšieho Okresného súdu Bratislava I, aby pomohla ďalšej sudkyni, konkrétne Zuzane Maruniakovej z Okresného súdu Bratislava V, vypracovať rozsudok v kauze sporu o zmenku za osem miliónov eur.
Daný rozsudok prikázal vyplatiť zmenku v prospech dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera. Cviková mala v tejto súvislosti dostať časť finančnej odmeny určenej pre Jankovskú.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra právoplatne zastavila stíhanie sudkyne Cvikovej obvinenej v kauze Búrka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokuratúra právoplatne zastavila trestné stíhanie sudkyne Denisy Cvikovej, obvinenej v kauze Búrka pre prečin prijímania úplatku, vzhľadom na dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Upozornila na to predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Tá pripomenula, že policajná akcia „Búrka“ sa uskutočnila 11. marca 2020, pričom v rámci nej bolo vznesené obvinenie 13 sudcom, jednej bývalej sudkyni a ďalším štyrom osobám prokurátorkou bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvinenia sa týkali prevažne zločinov podplácania, prijímania úplatku či zasahovania do nezávislosti súdov.
Prečin prijímania úplatku
„Musím, bohužiaľ, už nespočetnekrát pripomenúť, že pri zadržaných sudcoch bola prezumpcia neviny vymazaná naprieč celou spoločnosť a jej vrcholnými predstaviteľmi. Ďalšie roky nesmeli súdiť a niektorí stále nesmú,“ uviedla Kosová. Doplnila, že do stredajšieho dňa nie je nikto z obvinených sudcov právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.
„Práve naopak, ďalšej sudkyni bolo po šesť a pol roku právoplatne zastavené trestné stíhanie,“ zdôraznila šéfka súdnej rady. Sudkyni Denise Cvikovej bolo v rámci akcie Búrka vznesené obvinenie pôvodne pre zločin prijímania úplatku, ktorý bol vo februári 2025 prekvalifikovaný na prečin prijímania úplatku.
Zamietnutá sťažnosť
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zastavil trestné stíhanie Cvikovej uznesením zo dňa 29. júna 2026. Splnomocnenec poškodenej spoločnosti Tomáš Kamenec podal proti takémuto uzneseniu sťažnosť. Generálna Prokuratúra SR však túto sťažnosť dňa 19. augusta 2026 zamietla, pretože nebola dôvodná.
„Nemôžem, samozrejme, opomenúť, že trestné stíhanie bolo rovnakými uzneseniami zastavené aj bývalej sudkyni Zuzane Maruniakovej. Pri oboch bol konštatovaný stav dôkaznej núdze, keďže proti sebe stáli v prospech oboch viaceré priame dôkazy podporené nepriamymi dôkazmi proti dvom nepriamym dôkazom v ich neprospech,“ uzavrela Kosová.
Spor o zmenky
Stíhanie Cvikovej sa podľa medializovaných informácii týkalo podozrenia, že bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská poverila sudkyňu vtedajšieho Okresného súdu Bratislava I, aby pomohla ďalšej sudkyni, konkrétne Zuzane Maruniakovej z Okresného súdu Bratislava V, vypracovať rozsudok v kauze sporu o zmenku za osem miliónov eur.
Daný rozsudok prikázal vyplatiť zmenku v prospech dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera. Cviková mala v tejto súvislosti dostať časť finančnej odmeny určenej pre Jankovskú.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra právoplatne zastavila stíhanie sudkyne Cvikovej obvinenej v kauze Búrka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Akcia "Búrka" bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Predsedníčka Súdnej rady SR prijímanie úplatku Súd zmenky Markízy (M. Kočner P. Rusko) Sudkyňa Súdy Trestné stíhanie zastavenie zastavenie trestného stíhania Zmenky
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