|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 30.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Zmluva o dielo medzi firmami: Ako nastaviť cenu, termíny, vady a zmluvné pokuty
Zmluva o dielo má firmám uľahčiť spoluprácu, no pri nepresnom nastavení často iba presunie spor na koniec projektu.
Zdieľať
Rozhodujúce nie je množstvo klauzúl, ale to, či zmluva zodpovedá reálnemu priebehu zákazky - od zadania a zmien až po odovzdanie, fakturáciu a odstraňovanie vád.
Projekt sa na začiatku javí jednoducho. Dodávateľ pozná výsledok, objednávateľ rozpočet a obe strany približný termín. Počas realizácie však pribudnú nové požiadavky, niektoré podklady prídu neskoro a pri odovzdaní má každá strana inú predstavu o tom, čo už bolo zahrnuté v cene.
Práve v tejto chvíli sa ukáže kvalita zmluvy. Ak rieši iba ideálny priebeh, neposkytne odpoveď na situácie, ktoré sú pri väčších zákazkách bežné. Firma potom nehľadá riešenie v dohodnutom procese, ale spätne v e-mailoch, zápisniciach a rozdielnych verziách zadania.
Obchodný zákonník dáva zmluvným stranám značný priestor na vlastné nastavenie. To je výhoda, no zároveň dôvod, prečo všeobecný vzor nestačí. Zmluva musí určiť nielen to, čo sa má vykonať, ale aj kto, kedy a akým spôsobom rozhoduje o zmenách, aké dokumenty potvrdzujú splnenie a ktoré následky sa viažu na porušenie povinností.
Zmluva musí kopírovať skutočný priebeh zákazky
Základom je presný predmet diela. Nestačí pomenovať projekt alebo výsledok jednou vetou. Rozsah má byť opísaný tak, aby sa podľa neho dalo posúdiť, či zhotoviteľ splnil zadanie, či objednávateľ požaduje zmenu a či určitá činnosť už bola zahrnutá v dohodnutej cene.
Pri technickom alebo etapovom projekte môže byť rozhodujúca príloha so špecifikáciou, harmonogramom a akceptačnými kritériami. Zmluva však musí povedať aj to, ktorá verzia prílohy je záväzná, kto ju môže meniť a ako sa vyrieši rozpor medzi hlavným textom, ponukou a technickým zadaním. Inak podrobná dokumentácia vytvorí viac výkladov namiesto jednej odpovede.
Pri zložitejších alebo etapových projektoch by preto mala revízia obchodných zmlúv preveriť nielen jednotlivé klauzuly, ale aj to, či zmluva kopíruje reálny postup zadávania zmien, odovzdania diela a fakturácie. Právne čistá formulácia nepomôže, ak ľudia zodpovední za projekt podľa nej nevedia v praxi postupovať.
Dobré nastavenie preto začína procesom, nie sankciou. Firma si má najprv ujasniť, kto zadáva prácu, kto ju schvaľuje, aké podklady musí dodať druhá strana a ktoré rozhodnutia potrebujú písomné potvrdenie. Až potom možno presne rozdeliť povinnosti a následky ich porušenia.
Cena nestačí bez pravidiel pre zmenu rozsahu
Obchodný zákonník vyžaduje, aby bola cena v zmluve dohodnutá alebo aby zmluva určovala spôsob jej výpočtu, ak strany výslovne neprejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez takéhoto určenia (§546 Obchodného zákonníka). V praxi však nestačí uviesť konečnú sumu. Treba vedieť, z akého rozsahu vychádza, čo zahŕňa a za akých okolností sa môže meniť.
Pri cene určenej podľa rozpočtu záleží aj na tom, či je rozpočet záväzný, či sa nezaručuje jeho úplnosť alebo či je označený ako nezáväzný. Zákon s týmito variantmi spája rozdielne možnosti zvýšenia ceny. Ak zhotoviteľ potrebu prekročenia a požadované zvýšenie neoznámi bez zbytočného odkladu, môže o nárok na zvýšenie prísť. Pri výraznejšom navýšení zákon za určitých podmienok umožňuje objednávateľovi od zmluvy odstúpiť.
Zmluva by preto mala upraviť aj jednotkové ceny, náklady tretích strán, preddavky, fakturáciu po etapách a podmienky zadržania časti ceny. Osobitne dôležité je určiť, či zhotoviteľ smie začať práce navyše už na základe prevádzkovej požiadavky, alebo až po schválení ceny a vplyvu na harmonogram oprávnenou osobou.
Advokátska kancelária PATÁČ & PARTNERS poskytuje firmám dlhodobú právnu podporu pri príprave, revízii a vyjednávaní obchodných zmlúv. Pri zmluvách o dielo sa zameriava najmä na to, aby rozsah plnenia, spôsob odovzdania, zodpovednosť za vady, sankcie a podmienky ukončenia zodpovedali reálnemu priebehu spolupráce. Takéto prepojenie právnej úpravy s projektovým procesom pomáha predísť situácii, v ktorej obchodný tím dohodne zmenu, ale zmluva nevie určiť jej cenu ani nový termín. Kancelária pritom od roku 2023 opakovane získava ocenenie Zlatá Firma, čo potvrdzuje aj spätná väzba klientov z bežnej obchodnej agendy.
Jeden pokyn navyše môže zmeniť cenu aj termín
Modelová situácia: Výrobná firma si objedná informačný systém za pevnú cenu s odovzdaním do šiestich mesiacov. V polovici projektu požiada o nový schvaľovací modul. Dodávateľ ho vytvorí na základe e-mailu projektového manažéra, ale firmy nepotvrdia cenu ani posun termínu. Pri finálnej faktúre objednávateľ tvrdí, že modul bol súčasťou pôvodného zadania, zatiaľ čo dodávateľ ho považuje za platenú prácu navyše.
Krátke riešenie malo vzniknúť ešte pred začatím zmeny: opis nového rozsahu, cena alebo spôsob jej výpočtu, vplyv na termín a súhlas osôb oprávnených konať za obe firmy. Jedna schválená zmenová požiadavka by spojila technické rozhodnutie s jeho obchodnými dôsledkami. Bez nej sa spor netýka iba sumy za modul, ale aj toho, či je dodávateľ v omeškaní s celým dielom.
Termín musí zohľadniť súčinnosť objednávateľa
Zmluva často obsahuje jeden konečný dátum, no projekt závisí od viacerých medzikrokov. Objednávateľ má dodať podklady, umožniť prístup, schváliť návrh alebo rozhodnúť medzi variantmi. Ak tieto povinnosti nemajú vlastné lehoty, neskôr sa ťažko určuje, ktorá strana spôsobila sklz.
Harmonogram by mal preto rozlišovať začiatok realizácie, čiastkové míľniky, akceptáciu a konečné odovzdanie. Pri každom bode má byť zrejmé, čo musí predtým urobiť druhá strana. Zároveň treba nastaviť postup pri omeškaní so súčinnosťou: oznámenie prekážky, primerané predĺženie dotknutých lehôt a prípadný vplyv na náklady.
Predĺženie termínu by nemalo byť automatickou ani neurčitou výhovorkou. Zhotoviteľ má prekážku oznámiť včas a vysvetliť jej konkrétny dopad. Objednávateľ zase potrebuje vedieť, či oneskorený vstup posúva iba jednu etapu alebo celý projekt. Presná oznamovacia povinnosť chráni obe strany a vytvára priebežný dôkaz o príčine zdržania.
Odovzdanie diela je proces, nie jedna veta
Podľa §548 Obchodného zákonníka sa nárok na cenu spravidla viaže na vykonanie diela, ak zo zmluvy alebo zákona nevyplýva niečo iné. Preto má zásadný význam odpoveď na otázku, kedy sa dielo považuje za vykonané. Pri niektorých zákazkách stačí odovzdanie výsledku, pri iných sú nevyhnutné skúšky, dokumentácia, zaškolenie alebo úspešná akceptácia.
Odovzdávací protokol by nemal byť formalitou pripravenou až na konci. Zmluva má vopred určiť, kto protokol podpisuje, čo musí obsahovať, ako sa zaznamenajú zistené nedostatky a čo sa stane, ak sa oprávnená osoba na odovzdanie nedostaví. Ak sa riadne vykonanie preukazuje dohodnutými skúškami, treba opísať ich parametre aj spôsob zaznamenania výsledku.
Dôležité je tiež oddeliť fyzické alebo elektronické odovzdanie od právneho posúdenia kvality. Prevzatie výsledku nemusí v každej situácii znamenať, že objednávateľ potvrdil jeho úplnú bezchybnosť. Na druhej strane ani všeobecná poznámka „prevzaté s výhradami“ nepomôže, ak nie je zrejmé, aké vady boli zistené a dokedy sa majú odstrániť.
Vady sa posudzujú podľa dohodnutého výsledku
Dielo má podľa Obchodného zákonníka vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Čím všeobecnejšie je zadanie, tým zložitejšie sa preukazuje, či ide o vadu, nedokončené plnenie alebo novú požiadavku objednávateľa. Technická špecifikácia a akceptačné kritériá sú preto zároveň dôkazom o tom, čo si firmy dohodli.
Objednávateľ má predmet diela prezrieť alebo zabezpečiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní. Zistené vady musí oznámiť včas; oneskorenie môže ohroziť úspešné uplatnenie práv z vád. Interný proces reklamácie preto musí korešpondovať so zmluvou: komu sa oznámenie posiela, aké podklady obsahuje a kedy sa považuje za doručené.
Samotná veta, že zhotoviteľ zodpovedá za vady, nevyrieši spôsob nápravy. Zmluva môže rozlíšiť kritické, závažné a drobné vady, určiť reakčný čas, lehotu na odstránenie a pravidlá náhradného riešenia. Pri službách alebo digitálnom diele môže byť dôležité aj to, či chyba bráni prevádzke, ovplyvňuje iba časť funkcie alebo predstavuje skôr požiadavku na zlepšenie.
Vada musí byť opísaná cez prejav a nesplnené kritérium, nie iba hodnotiacim slovom. Oznámenie „systém nefunguje správne“ má slabšiu výpovednú hodnotu než záznam konkrétneho postupu, očakávaného výsledku, skutočného výsledku a času zistenia. Takýto záznam urýchľuje nápravu a znižuje priestor na spor o samotnú existenciu vady.
Ako nastaviť zmluvnú pokutu, aby bola vymáhateľná?
Zmluvná pokuta má vytvoriť predvídateľný následok porušenia, nie nahradiť presné rozdelenie povinností. Ak je naviazaná iba na všeobecné „nedodržanie zmluvy“, vzniká spor už pri otázke, čo ju spustilo. Vhodnejšie je priradiť ju ku konkrétnemu termínu, míľniku alebo lehote na odstránenie presne určenej vady.
Spôsob výpočtu musí byť jednoznačný. Pri dennej sankcii treba určiť základ, začiatok a koniec jej plynutia aj prípadný maximálny limit. Zmluva má vyriešiť tiež vzťah pokuty k náhrade škody a otázku, či sa sankcie za viacero porušení môžu súbežne kumulovať. Inak môže výsledná suma prekročiť obchodný význam zabezpečovanej povinnosti.
Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť (moderačné právo podľa §301 Obchodného zákonníka). Pre firmu preto nie je výhodou nastaviť extrémnu sankciu, ktorú bude protistrana od začiatku považovať za neobhájiteľnú. Účinnejšia je primeraná pokuta spojená s povinnosťou, ktorú možno jasne preukázať.
Zmeny a práce navyše potrebujú vlastnú cestu
Riziká, ktoré pri podpise pôsobia iba teoreticky, sa naplno prejavia počas realizácie. Projekt sa vyvíja a zmena môže byť úplne legitímna. Problém vzniká vtedy, keď ju technický tím začne vykonávať skôr, než firmy určia jej vplyv na cenu, termín a ostatné časti diela.
Zmenový mechanizmus má byť jednoduchý natoľko, aby ho ľudia skutočne používali. Potrebuje opis požiadavky, odhad dopadov, rozhodnutie oprávnenej osoby a zachytenie novej verzie zadania. Pri urgentnej zmene možno dohodnúť zrýchlený postup, no aj ten musí zanechať dôkaz o tom, čo bolo schválené.
E-mail môže byť súčasťou dohodnutého procesu, nemal by ho však nahrádzať bez pravidiel. Zmluva má určiť, ktoré osoby môžu meniť rozsah a či ich súhlas zaväzuje firmu aj k úhrade dodatočnej ceny. Bežná prevádzková komunikácia sa tak nebude zamieňať za zmenu obchodnej dohody.
Čo preveriť pred podpisom zmluvy?
Pred podpisom nestačí skontrolovať, či zmluva obsahuje kapitoly o cene, termíne a sankciách. Firma by mala prejsť dokument spolu s ľuďmi, ktorí budú projekt riadiť, preberať výsledok a schvaľovať faktúry. Tí dokážu overiť, či sa zmluvný proces dá použiť aj v reálnej prevádzke.
- Je rozsah diela merateľný a sú prílohy navzájom konzistentné?
- Je zrejmé, čo zahŕňa cena a ako sa schvaľujú práce navyše?
- Má každá potrebná súčinnosť určenú zodpovednú osobu, lehotu a následok omeškania?
- Sú odovzdanie, skúšky, akceptácia a fakturácia logicky prepojené?
- Vie objednávateľ vadu preukázateľne oznámiť a vie zhotoviteľ, dokedy má reagovať?
- Viaže sa každá zmluvná pokuta na presnú povinnosť a primeraný výpočet?
- Je jasné, kto smie schváliť zmenu, ukončenie alebo odstúpenie od zmluvy?
Kontrola z pohľadu objednávateľa a zhotoviteľa pritom nemusí viesť k jednostrannej zmluve. Obe firmy potrebujú vedieť, čo sa stane pri zmene zadania, oneskorenom vstupe alebo spornom odovzdaní. Predvídateľný postup často chráni obchodný vzťah lepšie než množstvo všeobecných zákazov.
Dobrá zmluva znižuje počet improvizovaných rozhodnutí
Zmluva o dielo nemôže odstrániť všetky projektové riziká. Dokáže však určiť, kto ich má riešiť, v akom čase a na základe akých podkladov. To je rozdiel medzi dokumentom, ktorý sa otvorí až pri spore, a zmluvou, podľa ktorej firmy riadia spoluprácu od prvého dňa.
Najväčšiu hodnotu preto nemajú najtvrdšie sankcie ani najdlhší text. Rozhodujúce je prepojenie rozsahu, ceny, termínov, odovzdania a vád do jedného funkčného systému. Ak sa zmení jedna časť zákazky, zmluva musí ukázať, ako sa táto zmena premietne do ostatných.
Prečítajte si tiež
Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárskemu klubu Hells Angels
Prokuratúra právoplatne zastavila stíhanie sudkyne Cvikovej obvinenej v kauze Búrka