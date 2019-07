Prokuratúra sa odvolala proti prepusteniu kapitánky lode Sea-Watch 3

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 17. júla (TASR) - Prokuratúra v sicílskom meste Agrigento podala v stredu na najvyšší taliansky súd — kasačný súd v Ríme — odvolanie proti prepusteniu kapitánky lode Sea-Watch 3 Caroly Racketeovej z väzby. Informovala o tom talianska agentúra ANSA.Nemeckú kapitánku zadržali v Taliansku koncom júna za to, že napriek zákazu zakotvila s plavidlom so 40 migrantmi na palube na talianskom ostrove Lampedusa.Racketeovú prepustili z domáceho väzenia 2. júla na základe verdiktu, ktorý vyniesla sudkyňa v Agrigente. Ako napísala agentúra APA, prokuratúra v meste Agrigento ju bude vypočúvať vo štvrtok. Voči Racketeovej totiž stále prebieha vyšetrovanie vo veci napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu a kladenia odporu polícii.Kapitánka podala žalobu na talianskeho ministra vnútra Matta Salviniho za ohováranie a navádzanie na trestnú činnosť.Loď Sea-Watch 3 riadená Racketeovou vyzdvihla 12. júna pri pobreží Líbye 53 migrantov. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Loď nakoniec vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa.