Z. Čaputová: Vetovala by som zákon znižujúci štandard práv menšín

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v stredu 17. júla 2019 pri obci Slavec v okrese Rožňava Gombasecký letný tábor. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová absolvovala retro fotografovanie počas návštevy Gombaseckého letného tábora pri obci Slavec v okrese Rožňava v stredu 17. júla 2019. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v stredu 17. júla 2019 pri obci Slavec v okrese Rožňava Gombasecký letný tábor. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slavec 17. júla (TASR) - V prípade, že by prezidentka SR Zuzana Čaputová dostala od parlamentu na podpis zákon, ktorý by znižoval štandard práv menšín, takýto zákon by vetovala. Uviedla to v stredu v diskusii na multižánrovom festivale Letný tábor Gombasek, ktorý je najväčším podujatím maďarskej mládeže na Slovensku.uviedla.Prezidentka sa vyjadrila aj k otázke možnej zmene preambuly Ústavy SR, ktorá začína "My národ slovenský...", a to v prospech občianskeho princípu.povedala.Každá krajina podľa nej musí byť veľmi citlivá a pozorná k príslušníkom menšín, pretože majorite sa môže stať, že prehliadne ich oprávnené potreby.dodala Čaputová.Tradičný festival, ktorý sa tento týždeň koná pri Gombaseckej jaskyni a obci Slavec (okr. Rožňava), navštívila ako prvá hlava štátu. Prešla si jeho areál a v rámci programu sa nechala odfotiť pôvodnou fotografickou technikou z 19. storočia.povedala.Gombasecký letný tábor každoročne navštívia tisíce mladých ľudí. Predstavuje jednak hudobný festival, ale aj otvorenú univerzitu a spoločenský okrúhly stôl pre sociálne debaty. Organizuje ho občianske združenie Sine Metu.