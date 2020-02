Prokuratúra stiahla žalobu na Gábora Grendela, musí preskúmať vierohodnosť svedkov

Preskúmajú vierohodnosť svedkov

Prepis komunikácie z aplikácie Threema

Vyšetrovatelia museli odísť

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Krajská prokuratúra v Bratislave stiahla obžalobu pre ohrozenie bankového tajomstva podanú na poslanca Gábora Grendela. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Matej Izakovič.„V trestnej veci obvineného Gábora G. pre zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva došlo dnes po opätovnom preštudovaní spisového materiálu zo strany vedenia Krajskej prokuratúry Bratislava, k späťvzatiu obžaloby podanej dňa 13. februára," uviedol Izakovič.Doplnil, že podľa prokuratúry bude potrebné opätovne preskúmať vierohodnosť jednotlivých svedkov a to aj v kontexte s už zabezpečenými listinnými dôkazmi, prípadne aj s ďalšími, dodatočne zabezpečenými dôkazmi.„Napriek tejto skutočnosti, nie je možné vylúčiť aj také skutkové a právne zistenia, ktoré budú opätovne viesť k podaniu obžaloby na obvineného Gábora G.," dodal Izakovič.Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Beáta Vítková podala v polovici februára tohto roka na poslanca parlamentu Gábora Grendela obžalobu pre ohrozenie bankového tajomstva Mariana K.Samotný Grendel začiatkom tohto týždňa v tejto súvislosti uviedol, že vyšetrovatelia a dozorujúci prokurátor mali byť vylúčení z vyšetrovania pre zaujatosť, o čom svedčí prepis komunikácie Mariana K. z aplikácie Threema.Skutok sa mal stať v roku 2012, keď médiá informovali o neobvyklých finančných operáciách Mariana K. z jeho finančných účtov. Ten podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Ako uviedol tento týždeň Grendel, prípad dostala dvojica vyšetrovateľov Jombík, Barochovský a dozorujúcim prokurátorom bol zo začiatku Bystrík Palovič.„Štyri roky sa v tejto veci nič nedialo. Až v septembri 2016 vyšetrovatelia na návrh Mariana K. predvolali novinárku Martinu Ruttkayovú. Tá im predložila policajné dokumenty o prevodoch Mariana K. a do zápisnice výsluchu svedka tvrdila, že tieto dokumenty dostala odo mňa. Nebola to pravda, ale na základe tejto výpovede boli vznesené obvinenia voči mne a Danielovi Lipšicovi,“ povedal Grendel.Podľa neho dnes vďaka aplikácii Threema je preukázané, že svedkyňa klamala. Grendel citoval správu z aplikácie, ktorú Marian K. písal kamarátovi Petrovi Tóthovi vo februári 2018. Ruttkayová bola vtedy predvolaná na výsluch a Marian K. sa obával jej výpovede, že je schopná povedať, „že sme ju na to nahovorili“. Grendel tiež odcitoval už medializovanú informáciu, že si novinárka vypýtala od Mariana K. 1 300 eur na dovolenku.Grendel vyhlásil, že ak súd obžalobu na neho prijme, tak na hlavnom pojednávaní citáty z Threemy odcituje. Za samostatnú kapitolu označil vyšetrovateľov Jombíka a Barochovského, ktorí vzniesli voči nemu obvinenie, ako aj prokurátora Bystríka Paloviča, ktorý prípad na začiatku dozoroval.„Podľa komunikácie v Threeme boli všetci traja opičkami Mariana K. V dôsledku toho museli vyšetrovatelia Jombík a Barochovský z polície odísť a Palovič má pozastavený výkon funkcie prokurátora rozhodnutím generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Všetci traja mali byť od začiatku vylúčení z vyšetrovania pre zjavnú zaujatosť,“ dodal Grendel.Upozorňujeme odberateľov, že na niektoré správy, ktoré dnes odvysiela agentúra SITA, sa môže vzťahovať moratórium, ktoré upravuje zákon o volebnej kampani. Je na zvážení odberateľov, či do skončenia moratória tieto správy použijú.