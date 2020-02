Zabudli ste si knihu do vlaku? ZSSK vám ju požičia počas Týždňa slovenských knižníc

R 600 MILA SEDITA (Košice 04:07 – Bratislava hl. st. 09:47),



R 602 Čingov (Košice 06:07 – Bratislava hl. st. 11:47),



R 604 Dargov (Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47),



R 606 Liptov (Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47),



R 607 ANDREA SHOP.SK (Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53),



R 609 Spišan (Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 19:53),



R 611 FIXINELA (Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53),



R 613 Syr NiKA Číz & GO (Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 23:53).



Vedeli ste, že...

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Knižnice pre všetkých – to je motto 21. ročníka osvetového podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktoré so sebou každoročne prináša množstvo zaujímavých aktivít. V spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc sa doň opäť zapojí aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).Od 2. do 8. marca 2020 budú vo vybraných rýchlikoch národného dopravcu na trase Bratislava – Košice a späť cestujúcim k dispozícii stojany s knihami, ktoré im spríjemnia a skrátia cestu vlakom. V "pojazdných knižniciach" bude až 150 titulov rôznych žánrov z pera slovenských i svetových autorov. Na svoje si prídu nielen milovníci romantiky, detektívok či trilerov, ale aj poézie. Ponuku budú tvoriť najmä krátke romány, novely a zbierky poviedok.hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Knižky si budú môcť cestujúci požičať v ôsmich rýchlikoch ZSSK:Stojany s knihami budú k dispozícii v reštauračných vozňoch. Na akciu prostredníctvom rozhlasu upozorní cestujúcich aj vlakový personál....knižnice alebo antikvariáty sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých legendárnych filmov? Zápletka kultového Nekonečného príbehu sa začína "krádežou" knihy v antikvariáte. V čarodejníckej sérii Harry Potter sa riešenia takmer na všetky problémy nájdu v knižnici – hoci občas aj v zakázanom oddelení. Nuž a hrdina jedného z najlepších filmov všetkých čias Vykúpenie z väznice Shawshank vybuduje luxusnú knižnicu v najtvrdšom americkom väzení. A za jeho neuveriteľným útekom je, ako inak, kniha. Ošúchaná väzenská Biblia!Informačný servis