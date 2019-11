Prokuratúra vyšetruje Salviniho v súvislosti s plavidlami s migrantmi

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 19. novembra (TASR) – Talianska prokuratúra v sicílskom meste Agrigento začala vyšetrovať bývalého ministra vnútra Mattea Salviniho v súvislosti s prípadom, keď počas uplynulého leta nepovolil záchrannej lodi Open Arms španielskej humanitárnej organizácie Proactiva vplávať do talianskych vôd.Salviniho podľa agentúry ANSA vyšetrujú za obmedzovanie slobody a zanedbanie povinností. Plavidlo so 164 migrantmi na palube sa totiž mohlo na ostrove Lampedusa vylodiť až po 20 dňoch strávených v Stredozemnom mori po tom, ako to nariadila talianska prokuratúra.Prokuratúra má dva týždne na to, aby rozhodla, či bude vo vyšetrovaní pokračovať. Samotný Salvini vyšetrovanie nazval mrhaním peňazí daňových poplatníkov a času úradníkov na súde.napísal na Facebooku.Salvini, líder krajne pravicovej strany Liga Severu, sa v minulosti vyhol súdnemu procesu pre podobné obvinenia, keďže ho parlament ako ministra odmietol zbaviť imunity.Salvini svojou prisťahovaleckou politikouako minister vnútra od júna 2018 do augusta 2019 vyvolal medzinárodné pobúrenie. Nová talianska vláda, ktorá bola vymenovaná v septembri a Salviniho strana už nie je jej súčasťou, presadzuje otvorenejšiu prisťahovaleckú politiku, poznamenala agentúra APA.