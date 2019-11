Tusk: Chorvátske predsedníctvo v EÚ prichádza v kritickom čase

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 19. novembra (TASR) - Vôbec prvé predsedníctvo Chorvátska v Európskej rade prichádza v "kritickom období" pre 28-členný blok, vyhlásil v utorok predseda Európskej rady Donald Tusk.Najnovší člen Európskej únie bude možno viesť pobrexitové rokovania Únie s Britániou, uviedol Tusk v Záhrebe po rozhovoroch s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom.Agentúra AP pripomína, že Chorvátsko, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 2013, prevezme šesťmesačné rotujúce predsedníctvo začiatkom januára, pričom odchod Spojeného kráľovstva je teraz naplánovaný na 31. januára.povedal Tusk.Predseda Európskej rady vyjadril dôveru v pripravenosť Chorvátska na túto úlohu a dodal, že by sa tiež malo zameriavať na agendu rozšírenia EÚ a nestály západný Balkán.Ašpirácie západného Balkánu na vstup do EÚ utrpeli po tom, ako Francúzsko a Holandsko zablokovali začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom.dodal Tusk, ktorý je v chorvátskom hlavnom meste na sneme Európskej ľudovej strany (EPP). Očakáva sa, že poľského politika zvolia za jej predsedu.