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03. septembra 2026
Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta
Bývalý spojenec tureckého prezidenta Erdogana sa s vládou rozišiel a neskôr založil vlastnú Stranu budúcnosti. Turecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovať bývalého premiéra
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3.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý spojenec tureckého prezidenta Erdogana sa s vládou rozišiel a neskôr založil vlastnú Stranu budúcnosti.
Turecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovať bývalého premiéra Ahmeta Davutoglua pre podozrenie z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Ide o ďalší krok proti niekdajšiemu prezidentovmu politickému spojencovi, ktorý sa neskôr s vládou rozišiel a založil vlastnú stranu.
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie otvorila pre vyjadrenia 67-ročného Davutoglua zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré podľa nej možno považovať za urážku prezidenta. Takéto konanie je v Turecku trestným činom.
Davutoglu po rozchode s Erdoganovou vládou založil v roku 2019 Stranu budúcnosti.
Politické zoskupenie však nedokázalo získať výraznejšiu podporu a v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahlo slabý výsledok. Davutoglu v auguste na mimoriadnom zjazde stranu rozpustil.
Davutoglu pôvodne pôsobil ako akademik. V rokoch 2009 až 2014 bol tureckým ministrom zahraničných vecí a následne v rokoch 2014 až 2016 zastával funkciu premiéra.
Turecké úrady v posledných rokoch výrazne rozšírili zásahy proti ľuďom, ktorých považujú za kritikov Erdogana, jeho vlády alebo hodnôt presadzovaných vládnou mocou.
Vyšetrovaniu pre podozrenie z urážky prezidenta čelili desaťtisíce ľudí vrátane hudobníkov, umelcov, novinárov a politikov.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovať bývalého premiéra Ahmeta Davutoglua pre podozrenie z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Ide o ďalší krok proti niekdajšiemu prezidentovmu politickému spojencovi, ktorý sa neskôr s vládou rozišiel a založil vlastnú stranu.
Urážal na sociálnych sieťach
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie otvorila pre vyjadrenia 67-ročného Davutoglua zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré podľa nej možno považovať za urážku prezidenta. Takéto konanie je v Turecku trestným činom.
Neúspešná strana
Davutoglu po rozchode s Erdoganovou vládou založil v roku 2019 Stranu budúcnosti.
Politické zoskupenie však nedokázalo získať výraznejšiu podporu a v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahlo slabý výsledok. Davutoglu v auguste na mimoriadnom zjazde stranu rozpustil.
Erdogan neznáša kritikov
Davutoglu pôvodne pôsobil ako akademik. V rokoch 2009 až 2014 bol tureckým ministrom zahraničných vecí a následne v rokoch 2014 až 2016 zastával funkciu premiéra.
Turecké úrady v posledných rokoch výrazne rozšírili zásahy proti ľuďom, ktorých považujú za kritikov Erdogana, jeho vlády alebo hodnôt presadzovaných vládnou mocou.
Vyšetrovaniu pre podozrenie z urážky prezidenta čelili desaťtisíce ľudí vrátane hudobníkov, umelcov, novinárov a politikov.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta © SITA Všetky práva vyhradené.
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