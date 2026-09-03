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03. septembra 2026

Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta


Tagy: Turecká vláda Turecky prezident Urážka Vyšetrovanie

Bývalý spojenec tureckého prezidenta Erdogana sa s vládou rozišiel a neskôr založil vlastnú Stranu budúcnosti. Turecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovať bývalého premiéra



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turkey_politics_mafia_81357 f6a8375d3cb9478f840208acb8a7159a 676x472 3.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý spojenec tureckého prezidenta Erdogana sa s vládou rozišiel a neskôr založil vlastnú Stranu budúcnosti.


Turecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovať bývalého premiéra Ahmeta Davutoglua pre podozrenie z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Ide o ďalší krok proti niekdajšiemu prezidentovmu politickému spojencovi, ktorý sa neskôr s vládou rozišiel a založil vlastnú stranu.

Urážal na sociálnych sieťach


Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie otvorila pre vyjadrenia 67-ročného Davutoglua zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré podľa nej možno považovať za urážku prezidenta. Takéto konanie je v Turecku trestným činom.

Neúspešná strana


Davutoglu po rozchode s Erdoganovou vládou založil v roku 2019 Stranu budúcnosti.

Politické zoskupenie však nedokázalo získať výraznejšiu podporu a v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahlo slabý výsledok. Davutoglu v auguste na mimoriadnom zjazde stranu rozpustil.

Erdogan neznáša kritikov


Davutoglu pôvodne pôsobil ako akademik. V rokoch 2009 až 2014 bol tureckým ministrom zahraničných vecí a následne v rokoch 2014 až 2016 zastával funkciu premiéra.

Turecké úrady v posledných rokoch výrazne rozšírili zásahy proti ľuďom, ktorých považujú za kritikov Erdogana, jeho vlády alebo hodnôt presadzovaných vládnou mocou.

Vyšetrovaniu pre podozrenie z urážky prezidenta čelili desaťtisíce ľudí vrátane hudobníkov, umelcov, novinárov a politikov.


Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Turecká vláda Turecky prezident Urážka Vyšetrovanie
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