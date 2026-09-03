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03. septembra 2026

Slovenský raj horí, hasiči bojujú s požiarom lesa už druhý deň – VIDEO, FOTO


Tagy: Lesné požiare Slovenský raj Vrtuľník Black Hawk UH-60

Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji



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792224764_1018539967908068_4808870064613794830_n e1788433818502 676x423 3.9.2026 (SITA.sk) - Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov.


Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, hasiči už od stredajšieho popoludnia zasahujú pri požiari lesného porastu v katastri obce Smižany (okres Spišská Nová Ves), konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne.

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„Na likvidácii požiaru sa podieľajú profesionálni hasiči vrátane modulu pozemného hasenia – skupina Východ a dobrovoľní hasiči z viacerých obcí. Voda na hasenie je zabezpečovaná z dvoch rybníkov, na ktorých boli zriadené čerpacie miesta,” informovali hasiči, dodávajúc, že počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Heli Company a Ozbrojených síl SR.

„Požiar sa zatiaľ nepodarilo lokalizovať a hasebné práce pokračujú aj dnes,” dopĺňa HaZZ s tým, že na mieste opäť zasahuje aj vrtuľník spoločnosti Heli Company.

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Zdroj: SITA.sk - Slovenský raj horí, hasiči bojujú s požiarom lesa už druhý deň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesné požiare Slovenský raj Vrtuľník Black Hawk UH-60
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