|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 3.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2026
Slovenský raj horí, hasiči bojujú s požiarom lesa už druhý deň – VIDEO, FOTO
Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji
Zdieľať
3.9.2026 (SITA.sk) - Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov.
Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, hasiči už od stredajšieho popoludnia zasahujú pri požiari lesného porastu v katastri obce Smižany (okres Spišská Nová Ves), konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne.
„Na likvidácii požiaru sa podieľajú profesionálni hasiči vrátane modulu pozemného hasenia – skupina Východ a dobrovoľní hasiči z viacerých obcí. Voda na hasenie je zabezpečovaná z dvoch rybníkov, na ktorých boli zriadené čerpacie miesta,” informovali hasiči, dodávajúc, že počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Heli Company a Ozbrojených síl SR.
„Požiar sa zatiaľ nepodarilo lokalizovať a hasebné práce pokračujú aj dnes,” dopĺňa HaZZ s tým, že na mieste opäť zasahuje aj vrtuľník spoločnosti Heli Company.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský raj horí, hasiči bojujú s požiarom lesa už druhý deň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, hasiči už od stredajšieho popoludnia zasahujú pri požiari lesného porastu v katastri obce Smižany (okres Spišská Nová Ves), konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200 × 200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne.
„Na likvidácii požiaru sa podieľajú profesionálni hasiči vrátane modulu pozemného hasenia – skupina Východ a dobrovoľní hasiči z viacerých obcí. Voda na hasenie je zabezpečovaná z dvoch rybníkov, na ktorých boli zriadené čerpacie miesta,” informovali hasiči, dodávajúc, že počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Heli Company a Ozbrojených síl SR.
„Požiar sa zatiaľ nepodarilo lokalizovať a hasebné práce pokračujú aj dnes,” dopĺňa HaZZ s tým, že na mieste opäť zasahuje aj vrtuľník spoločnosti Heli Company.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský raj horí, hasiči bojujú s požiarom lesa už druhý deň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady SR, upozorňujú na hybridné hrozby – VIDEO
Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady SR, upozorňujú na hybridné hrozby – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta
Prokuratúra vyšetruje tureckého expremiéra Davutoglua pre údajné urážky prezidenta