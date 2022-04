Prominentný svetobežník Juraj Valčuha a dve predstavenia opery Don Carlo v SND

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - V Slovenskom národnom divadle sapo prvý raz predstaví. Uvedie operu Don Carlo, jedno z vrcholných diel Giuseppe Verdiho – fascinujúcu intímnu drámu na pozadí monumentálnej historickej fresky, ktorej dal v Opere SND elegantnú minimalistickú scénickú podobu slovinský režisér Diego de Brea.Strhujúca hudobná dráma Dona Carla túžiaceho po slobode a láske, inšpirovaná dielom Friedricha Schillera, ukotvená v 16. storočí, je hlboko emocionálna a neuveriteľne nadčasová. Hudobnú kvalitu opery umocní taktovka dirigenta Juraja Valčuhu excelujúceho na svetových pódiách.je od roku 2016 hudobným riaditeľom operného domu v Neapole, najstaršieho talianskeho divadla považovaného za najkrajšie na svete, a od júna tohto roka bude aj hudobným riaditeľom symfonického orchestra Houstonských symfonikov v americkom štáte Texas. Dirigoval významné svetové orchestre vrátane Berliner Philharmoniker, Boston Symphony či New York Philharmonic a mnoho iných, predstavil sa na prestížnych operných scénach. V rokoch 2009 až 2016 bol šéfdirigentom Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI v Turíne. Od sezóny 2017/2018 je hlavným hosťujúcim dirigentom berlínskeho Konzerthausorchestra. Okrem iných uznaní získal cenu Premio Abbiati 2018 od talianskych hudobných kritikov v kategórii Najlepší dirigent.Juraj Valčuha je pravidelným hosťom na Bratislavských hudobných slávnostiach aj v Slovenskej filharmónii. So svojou majstrovskou taktovkou predstúpi pred orchester Opery SND po prvý raz.je jedným z vrcholných diel Giuseppe Verdiho inšpirovaných veľkými historickými témami. Ocitáme sa na španielskom kráľovskom dvore v polovici 16. storočia: Alžbetu z Valois, ženu, ktorú Don Carlo miluje, pre mocenské dohovory prinútia vydať sa za jeho otca, kráľa Filipa II. Inšpirujúc sa Schillerom, začal Verdi komponovať operu v roku 1850. Premiéra sa konala v marci 1867 v Théâtre Impérial de l’Opéra v Paríži a v nasledujúcich dvadsiatich rokoch prešlo dielo ešte niekoľkými úpravami.Nádherná Verdiho hudba vyvolá zimomriavky hneď v 1. dejstve, keď zbor reprezentujúci ľud prosí o koniec vojny a nastolenie mieru. Ten sa však dosiahne len tak, že sa Ažbeta podvolí a stane sa ženou despotického kráľa Filipa II. Paradoxne k najintímnejším, najsugestívnejším scénam opery patrí práve dojemná ária onoho despotu Filipa "Ella giammai m’amò", keď v inscenácii našej opery sám, opustený, na prázdnej scéne interpretuje áriu uvedomujúc si, že Alžbeta ho nikdy nemilovala. Mohli by sme spomenúť ďalšie nádherné hudobné i ľudské momenty tejto drámy – zúfalosť princeznej Eboli "O, don fatale" či jeden z vôbec najznámejších operných dvojspevov, v tomto prípade Dona Carla a Rodriga "Dio, che nell´alma infondre..."/"Bože, ktorý vnášaš do duše (lásku a nádej)...".Nielen milovníci opery tieto sekvencie dobre poznajú, veď znejú aj na koncertoch a vždy vyvolávajú mimoriadne emócie. Príďte ich opäť zažiť do Opery SND, kde sa na scénu po troch rokoch aPod taktovkouúčinkujú – v titulnej postaveako Alžbeta z Valois,ako Eboli,ako kráľ Filip II.,ako Veľký inkvizítor aako Rodrigo.Verdiho opera Don Carlo so sólistami, orchestrom a zborom Opery SND sľubuje pod taktovkou Juraja Valčuhuvýnimočný zážitok.Informačný servis